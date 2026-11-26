O decyzjach poinformował w czwartek, 26 listopada, prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Postępowania dotyczyły trzech przedsiębiorców: Idea-Inwest, realizującego inwestycję Sky Garden w Szczecinie, M2R, odpowiedzialnego za Levityn Apartamenty w Pabianicach, oraz Jelbud – Charłampowicz, Kusz, prowadzącego inwestycję przy ul. Kąpielowej w Karpaczu.

W przypadku dwóch pierwszych firm mechanizm był podobny. Klienci, którzy podpisali umowy deweloperskie i zapłacili ustalone wcześniej kwoty, otrzymywali pisma informujące o konieczności dopłaty. Od podpisania aneksu podwyższającego cenę uzależniano przeniesienie własności mieszkania.

Idea-Inwest domagał się dodatkowych kwot sięgających nawet kilkuset tysięcy złotych. W przypadku M2R żądania wynosiły od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tymczasem zawarte umowy nie przewidywały waloryzacji cen.

Przedsiębiorcy argumentowali, że bez dodatkowych pieniędzy poniosą poważne straty, co może uniemożliwić dokończenie inwestycji. Pojawiały się również groźby skierowania spraw do sądu. Część nabywców, obawiając się utraty szansy na własne mieszkanie, zgodziła się na dopłaty.

Deweloper chciał uniknąć kar umownych

Inny mechanizm zastosowała spółka Jelbud – Charłampowicz, Kusz. Jej klienci czekali na przeniesienie własności mieszkań nawet dwa lata po terminie określonym w umowie.

Zamiast wypłacić przewidziane w umowach kary za opóźnienia, przedsiębiorca nakłaniał nabywców do rezygnacji z roszczeń. Przekonywał, że dochodzenie należnych pieniędzy może doprowadzić do niewypłacalności firmy i postępowania restrukturyzacyjnego, co utrudniłoby ostateczne przekazanie mieszkań.

– Wykorzystali obawy konsumentów o los ich mieszkań – ocenił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd uznał działania przedsiębiorców za niedozwolone agresywne praktyki rynkowe i wymierzył następujące kary:

Idea-Inwest – 4 924 000 zł,

M2R – 1 013 000 zł,

Jelbud – Charłampowicz, Kusz – 4 711 000 zł.

Łączna wysokość sankcji wynosi 10 648 000 zł.

Wszystkie trzy firmy mają obowiązek poinformowania konsumentów o wydanych decyzjach. Według UOKiK przedsiębiorcy zaprzestali już zakwestionowanych praktyk.

Decyzje nie są na razie prawomocne.