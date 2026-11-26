Ustalenia zawarto w reportażu „Do spółki z partią” w programie „Czarno na białym” stacji TVN24. Dowiedzieliśmy się, że ponad dwie trzecie kwoty, jaką udało się zebrać Kierwińskiemu, pochodziło od 113 osób, które w momencie przekazania środków pracowały w spółkach lub instytucjach zależnych od PO lub nadzorowanych przez jej polityków. Część z kolei objęła stanowiska we wspomnianych podmiotach już po wpłacie.

Dodano, że to właśnie Kierwiński zebrał najwięcej funduszy – niemal 724 tysiące złotych. Jak czytamy, wśród wpłacających są przede wszystkim osoby pracujące w spółkach lub instytucjach z Warszawy i województwa mazowieckiego.

Podkreślono też, że Kierwiński jest szefem warszawskich struktur oraz sekretarzem generalnym KO i jako taki ma ogromny wpływ na to, kto jest rekomendowany przez partię na publiczne stanowiska. Wśród wpłacających znalazły się osoby, które pracowały lub dostały pracę w spółkach – samorządowych lub państwowych – podkreślono w tekście na tvn24.pl. To także burmistrzowie czy wiceburmistrzowie warszawskich dzielnic, osoby z kadry kierowniczej instytucji takich jak muzea, domy kultury, urzędy czy placówki medyczne.

„Czarno na białym” podobny reportaż opublikowało w 2022 roku, choć wówczas chodziło o kampanie Joachima Budzińskiego czy Mateusza Morawieckiego – czytamy. Zauważono, że niezwykle ostro posłów Prawa i Sprawiedliwości krytykował wówczas nie kto inny, a właśnie obecny szef MSWiA!

