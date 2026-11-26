Dziennikarz zwrócił uwagę na liczne kontrowersje w Kościele, które wywołały wzburzenie lub zaniepokojenie wśród katolików, takie jak: błogosławienie par jednopłciowych, adhortacja Amoris laetitia, deklaracja z Abu Zabi, uroczystość z oddawaniem czci Pachamamie czy pocałowanie Koranu przez św. Jana Pawła II. Wyliczając te wydarzenia, spytał biskupa, czy oznaczają one masową masońską, a także globalistyczną i panteistyczną infiltrację Kościoła katolickiego.

Zdaniem bp. Schneidera, choć taka infiltracja faktycznie istnieje, to jednak ma ona swoje źródła przede wszystkim w modernizmie, który został potępiony przez św. Piusa X w encyklice Pascendi Dominici gregis. Chodzi o ducha relatywizmu kwestionującego istnienie niezmiennej prawdy oraz szerzącego chrześcijaństwo pozbawione dogmatów i jasnych definicji. Duchowny dostrzega tutaj bliski związek między modernistycznym nastawieniem a kluczowymi ideami masońskimi, w tym relatywizmem dotyczącym prawdy i antropocentryzmem. To te dwie siły – masoneria i modernizm – atakują Kościół od wewnątrz i z zewnątrz. Nie należy jednak ulegać pesymizmowi, bowiem „nasz Pan prowadzi swój Kościół niezawodnie, nawet w czasie burzy, którą przeżywamy” – twierdzi bp Schneider.

Odnosząc się do kwestii ekologizmu, biskup zauważył, że mamy tutaj do czynienia z „prawie formą pogaństwa”, która traktuje klimat lub „Matkę Ziemię” z niemal boską rewerencją. Obrzęd z udziałem figurki Pachamamy w Watykanie w 2019 r. to według duchownego „praktycznie apostazja, forma apostazji”, a także „forma kultu, a nie kultury”. Wskazuje na to fakt, że figurka była czczona przy udziale modlitw, kadzidła i pokłonów. Przeniesienie jej do Bazyliki św. Piotra to z kolei zdaniem biskupa „profanacja”.

Podpisanie Deklaracji z Abu Zabi w lutym 2019 r. to dla bp. Schneidera sprzeniewierzenie się pierwszemu przykazaniu Dekalogu, gdyż Bóg nie chce pluralizmu religii, tak jak różnorodności płci, kultur, języków czy narodów.

Bp Schneider zgodził się z kard. Josephem Zenem, który zwrócił się do Leona XIV z apelem o zakończenie Synodu o synodalności oraz usunięcie z urzędu kard. Víctora Manuela Fernándeza, obecnego prefekta Dykasterii Nauki Wiary. Ten apel chińskiego hierarchy jest w opinii bp. Schneidera „bardzo na czasie, bardzo konieczny, uzasadniony”.

Według biskupa synodalność służy protestantyzacji Kościoła katolickiego, wprowadza „anarchię wiary, nauki”, a także przyczynia się do podważania Bożej struktury Kościoła swoją „całkowicie protestancką” formą zarządzania. Stąd cały proces jest „bardzo niebezpieczny” kwestionując Boże ustanowienie Kościoła, niezmienność prawdy, a także moralności.

Bp Schneider uważa, że kard. Fernández nie spełnia warunków koniecznych dla pełnienia roli prefekta urzędu, którego zadaniem jest dbanie o czystość wiary. Sądzi, że obecny prefekt Dykasterii Nauki Wiary wykazał się „prawdziwie relatywistyczną postawą”, stąd „całkowitą sprzecznością” jest jego pozostawanie na czele tego urzędu.

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