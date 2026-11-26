O zatwierdzeniu potencjalnej transakcji Departament Stanu USA poinformował w środę, 25 listopada. Zakup zostanie sfinansowany za pośrednictwem międzynarodowego programu JUMPSTART, umożliwiającego europejskim sojusznikom finansowanie amerykańskiego sprzętu i usług wojskowych dla Ukrainy.

– Przy tym transferze nie zostaną wykorzystane żadne fundusze Stanów Zjednoczonych – podkreślono w komunikacie Departamentu Stanu.

Pakiet obejmuje między innymi urządzenia wykorzystujące ładunki pirotechniczne, wyposażenie laboratoryjne oraz wsparcie transportowe. Są to elementy niezbędne do obsługi technicznej i utrzymania sprawności samolotów bojowych. Wykonawcy zamówienia zostaną wybrani w procedurze przetargowej prowadzonej przez administrację amerykańską.

Jak zauważa Reuters, ukraińskie F-16 odgrywają coraz większą rolę w zwalczaniu rosyjskich dronów, w tym nowych konstrukcji wyposażonych w napęd odrzutowy. Intensywne wykorzystywanie myśliwców oznacza jednak rosnące zapotrzebowanie na części zamienne, przeglądy i naprawy.