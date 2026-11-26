Do tragedii doszło w środę, 25 listopada, około 100 kilometrów od wschodnich wybrzeży Islandii. Jak informuje islandzki nadawca publiczny RÚV, kapitan jednostki nadał sygnał alarmowy po godzinie 17.00. Na miejsce skierowano śmigłowce, samolot patrolowy straży przybrzeżnej oraz jednostki ratownictwa morskiego.

Akcję ratunkową dramatycznie utrudniały warunki pogodowe. Zapadły ciemności, wiał silny wiatr, a fale osiągały wysokość nawet 8–9 metrów. Marynarze musieli opuścić tonący statek i oczekiwać na pomoc w wodach Atlantyku.

Śmierć polskiego obywatela potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

– Jeden nasz obywatel jest bezpieczny, jeden niestety zginął – przekazał przedstawiciel MSZ.

Jak dodał, polska służba konsularna w Reykjavíku pozostaje w kontakcie z islandzkimi władzami, udziela niezbędnego wsparcia i ustala szczegóły tragedii.

Statek Jökull ÞH 299 został zbudowany w Norwegii w 1996 roku. Jego portem macierzystym był Raufarhöfn na północnym wschodzie Islandii.