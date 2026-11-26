Do wydarzenia doszło 21 listopada przed rezydencją, która stanowi areszt domowy byłej prezydent Cristiny Fernández de Kirchner. Valderrama i García zawarli wcześniej tzw. „związek cywilny” w 2022 r. Jak twierdzą, nie byli w stanie wówczas zorganizować przyjęcia z powodu restrykcji covidowych. W związku z tym zorganizowali teraz publiczną uroczystość, zapraszając przechodniów do uczestnictwa. Ks. Olveira, unosząc ręce, udzielił obu mężczyznom „błogosławieństwa”.

To, co zrobił ks. Olveira, przekracza zalecenia mocno krytykowanej watykańskiej deklaracji Fiducia Supplicans. Jak zauważył Gaetano Masciullo na portalu „Life Site News”, dokument wyraźnie zabrania przekształcania takiego błogosławieństwa w „akt liturgiczny lub na wpół liturgiczny” oraz stosowania zarówno symboli, obrzędów, jak i gestów i ubrań typowych dla ślubu.

Tymczasem zarówno obaj mężczyźni mieli na sobie suknie ślubne, jak i zorganizowana przez nich impreza przypominała wesele z toastami oraz ślubnymi tortami. Wydarzenie miało też charakter polityczny. Jeden z tortów ozdobiony był wizerunkiem Kirchner z napisem: „Uwolnić Cristinę”, a zgromadzeni skandowali hasło „Cristina na prezydenta!”.

Niestety ta skandaliczna uroczystość z udziałem katolickiego duchownego nie spotkała się z natychmiastową reakcją ani biskupa Juana José Chapparo, ani Dykasterii Nauki Wiary, choć nagrania znalazły się mediach społecznościowych. Portal InfoVaticana wprost określił wydarzenie mianem świętokradztwa i podsumował: „Każdy nieukarany skandal utwierdza kolejnego księdza gotowego pójść o krok dalej oraz wiernych, że w Rzymie nikt nie zamierza wziąć odpowiedzialności za to, co podpisano”.

InfoVaticana nawiązuje tutaj do Fiducia supplicans, zwracając uwagę na to, że kard. Víctor Manuel Fernández podpisując ten dokument „przysięgał, że nic się nie zmieniło”, że błogosławienie otrzymują osoby, a nie związki. Tymczasem „otwiera się szczelinę – twierdzi redakcja portalu – na błąd z tysiącami zastrzeżeń i przypisów, a szczelina staje się wyrwą, przez którą wszystko inne się wywraca: doktryna, liturgia i nawet poczucie tego, co śmieszne. Zastrzeżenia były martwą literą od pierwszego dnia i ich autorzy to wiedzieli”.

Ks. Olveira ma już za sobą długą historię nieposłuszeństwa zarówno nauce katolickiej, jak i dyscyplinie kościelnej. Należy do lewicowej organizacji Curas en Opción por los Pobres (Księża na rzecz Ubogich). W kwietniu 2019 r. ks. Olveira został wydalony z diecezji Avellaneda-Lanús. Bp Ruben Frasia odebrał mu uprawnienia kapłańskie. Spowodowane to było faktem przekształcania jego parafii w centrum polityczne, a także popieraniem aborcji. Mimo tych sankcji ks. Olveira został przypisany do diecezji Marlo-Moreno.

Z kolei w 2023 ks. Olveira wywołał powszechne oburzenie, kiedy powiedział, że wyborcy Javiera Milei nie powinni korzystać z darmowych posiłków rozdawanych przez organizację charytatywną prowadzoną przez duchownego. W październiku 2026 r. ks. Olveira został aresztowany w czasie demonstracji politycznej wraz z tymi samymi działaczami, którym obecnie udzielił „błogosławieństwa”.

jjf/LifeSiteNews.com; infovaticana.com