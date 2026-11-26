Lider opozycji zarzucił rządzącym łamanie prawa i próbę uzależnienia jednej z najważniejszych instytucji konstytucyjnych od władzy wykonawczej. „Trybunał Konstytucyjny ma być uzależniony od rządu?” – pytał podczas czwartkowej konferencji prasowej.

W czwartek, 26 listopada, rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier Donald Tusk polecił Bankowi Gospodarstwa Krajowego zapewnienie finansowania Trybunału Konstytucyjnego. Niezbędne środki ma zabezpieczyć minister finansów. Decyzja zapadła po tym, jak Narodowy Bank Polski wstrzymał realizację zleceń płatniczych z rachunków TK. Bezpośrednią przyczyną były sprzeczne dokumenty dotyczące osób uprawnionych do reprezentowania Trybunału i dysponowania jego pieniędzmi.

W środę Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 244, w której stwierdziła, że funkcjonowanie TK jest poważnie zagrożone wskutek blokady płatności. Rząd uznał za konieczne podjęcie działań mających zapewnić ciągłość funkcjonowania instytucji.

Kaczyński ostrzega przed uzależnieniem Trybunału

O decyzję Donalda Tuska zapytano Jarosława Kaczyńskiego podczas czwartkowej konferencji prasowej. Prezes PiS nie pozostawił wątpliwości, jak ocenia działania szefa rządu.

– To jest stała praktyka tego rządu, że łamie ustawę. W ustawach jest bardzo wyraźnie powiedziane, kto może finansować tego typu instytucje państwowe – oświadczył Kaczyński.

Według lidera opozycji problem wykracza poza techniczną kwestię obsługi bankowej. Jego zdaniem przyjęte rozwiązanie może prowadzić do podporządkowania Trybunału Konstytucyjnego rządowi, którego działania powinny podlegać niezależnej kontroli konstytucyjnej.

– Trzeba pamiętać, że tego rodzaju finansowanie tworzy oczywiste uzależnienie. Trybunał Konstytucyjny ma być uzależniony od rządu? – pytał prezes PiS.

Następnie przeszedł do niezwykle ostrej oceny działań obecnej władzy.

– To jest kabaret, taki obrzydliwy, odrażający kabaret lumpenproletariacki. W stylu tych ludzi, którzy dziś rządzą Polską – powiedział Jarosław Kaczyński.