W czwartek, 26 listopada, rozpoczyna się nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej poświęcony przyszłym Wieloletnim Ramom Finansowym UE. Właśnie w tym kontekście Jarosław Kaczyński przedstawił podczas konferencji prasowej zagrożenia, jakie jego zdaniem niesie nowa konstrukcja unijnego budżetu.

„Budżet staje się instrumentem politycznym”

Prezes PiS zwrócił uwagę przede wszystkim na rozszerzenie mechanizmu warunkowości, który uzależnia dostęp do funduszy od spełnienia określonych wymagań. Według Kaczyńskiego może on zostać wykorzystany do wywierania politycznej presji na państwa członkowskie.

– Budżet staje się w tej chwili instrumentem politycznym, bo warunkowość obejmuje całą jego strukturę, wszystkie jego części – ostrzegł.

Jak przekonywał, większe kompetencje unijnych instytucji mogą prowadzić do podejmowania decyzji niemających uzasadnienia gospodarczego, lecz służących interesom politycznym.

– Władze Unii Europejskiej, a wiadomo, że władza tam realnie jest w Komisji Europejskiej – mówił Kaczyński, wskazując także na nierówny wpływ poszczególnych państw na decyzje Brukseli.

Jego zdaniem konsekwencją będzie dalsze osłabienie niezależności państw członkowskich.

– Suwerenność w ten sposób w praktyce, chociaż nie ma oczywiście takiej deklaracji, ale w praktyce jeszcze bardziej ograniczona niż to było dotychczas – stwierdził.

Szczególne obawy prezesa PiS budzi przyszłość wspólnej polityki rolnej. Jak wyliczał, środki przeznaczone na ten cel mogą zostać ograniczone o 30 proc. Zamiast dotychczasowych około 5 mld euro rocznie Polska miałaby otrzymywać 3,5 mld euro.

– Czyli krótko mówiąc tracimy na tym od razu – ocenił.

Kaczyński skrytykował również planowane zmiany w polityce spójności, w tym połączenie dotychczasowych funduszy w bardziej zintegrowany mechanizm finansowania.

– To jest jakby jeden fundusz, a nie jak kiedyś były to fundusze oddzielne – zauważył.

Według niego takie rozwiązanie zwiększa możliwość ingerowania przez instytucje unijne w politykę gospodarczą poszczególnych państw, szczególnie tych, które nadal nadrabiają dystans rozwojowy wobec najbogatszych krajów Wspólnoty.

PiS żąda sprzeciwu rządu i zapowiada uchwałę Sejmu

Drugim poważnym zagrożeniem, na które wskazał prezes PiS, są planowane nowe źródła dochodów unijnego budżetu. Według przedstawionych przez niego wyliczeń dodatkowe obciążenia mogą sięgnąć około 60 mld euro rocznie w skali całej Unii.

– W ciągu siedmiu lat łatwo obliczyć, 420 miliardów euro, czyli naprawdę bardzo poważna suma – alarmował.

W ocenie prezesa PiS zmiany mogą doprowadzić do zasadniczego pogorszenia bilansu finansowego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

– To my staniemy się płatnikiem netto. Będziemy dopłacać do Unii, a nie zyskiwać dzięki niej, jak to było dotąd – ostrzegł.

Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił też, że Polska może jednocześnie otrzymywać mniej pieniędzy na rozwój i ponosić większe koszty finansowania unijnego budżetu.

– To jest razem rzecz biorąc bardzo szkodliwe dla Polski i w wymiarze gospodarczym, i w wymiarze politycznym. Ograniczona suwerenność, ograniczone wsparcie – podsumował.

Tusk w strukturach UE

Kaczyński odniósł się także do pozycji premiera Donalda Tuska w strukturach europejskich. Przypomniał, że komisarzem UE odpowiedzialnym za budżet jest Piotr Serafin, wieloletni współpracownik szefa polskiego rządu. W ocenie prezesa PiS rodzi to pytanie o rzeczywisty wpływ Warszawy na przygotowywane rozwiązania.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada podjęcie działań parlamentarnych. Partia chce przyjęcia uchwały Sejmu zobowiązującej politycznie rząd do przeciwstawienia się niekorzystnym dla Polski propozycjom.

– Proponujemy uchwałę Sejmu, która wzywa rząd do sprzeciwienia się albo przez powołanie koalicji, albo jeżeli by było to niemożliwe, poprzez po prostu zastosowanie weta wobec tego rodzaju decyzji – zapowiedział Kaczyński.

Prezes PiS określił proponowane rozwiązania jako „skandaliczne” i ocenił, że odpowiadają one przede wszystkim interesom Niemiec.

– I Polska nie ma żadnych powodów, żeby się na to zgadzać – podkreślił.

Poinformował również o skierowaniu do Donalda Tuska listu, w którym szerzej przedstawił swoje zastrzeżenia dotyczące unijnego budżetu.