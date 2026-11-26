Burmistrz Marta Majewska alarmuje, że sytuacja wymaga natychmiastowych działań państwa. Demografowie potwierdzają: problem dotyczy całej Polski, a skutki wieloletniego spadku liczby urodzeń będą odczuwalne przez kolejne pokolenia.

Najnowsze dane z Hrubieszowa pokazują skalę zmian, które jeszcze kilkanaście lat temu trudno było sobie wyobrazić. W 2014 roku miasto liczyło około 18,5 tys. mieszkańców. Dziesięć lat później było ich już tylko 15,8 tys. Jeszcze bardziej niepokojąco przedstawia się liczba nowo narodzonych dzieci.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą”, opublikowanej 26 listopada, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska poinformowała, że w 2025 roku w mieście przyszło na świat zaledwie 53 dzieci. To dramatyczny spadek w porównaniu z 158 urodzeniami odnotowanymi dekadę wcześniej.

– Słowo „spadek” brzmi zbyt łagodnie. To demograficzne tąpnięcie – stwierdziła samorządowiec.

Warto zaznaczyć, że dane z różnych opracowań nie są całkowicie zgodne. W raporcie o stanie miasta za 2025 rok wskazano 51 urodzeń żywych. Niezależnie od tej różnicy statystyki potwierdzają gwałtowne zmniejszanie się liczby najmłodszych mieszkańców.

Szkoły i przedszkola mogą opustoszeć

Konsekwencje kryzysu demograficznego przestają być jedynie przedmiotem prognoz. W Hrubieszowie już teraz trzeba zastanawiać się nad przyszłością placówek edukacyjnych. Miasto posiada cztery przedszkola i dwie filie. Przy tak niewielkiej liczbie urodzeń utrzymanie dotychczasowej sieci placówek staje się coraz trudniejsze.

– Z takiej liczby co najwyżej dwie klasy – zauważyła Marta Majewska, odnosząc się do perspektyw przyszłych roczników szkolnych.

Burmistrz przyznała, że już na początku przyszłego roku konieczne będzie rozstrzygnięcie przyszłości co najmniej jednej placówki przedszkolnej. W jednej z filii podczas ostatnich naborów zgłosiło się zaledwie ośmioro dzieci.

Samorząd stoi więc przed trudnym wyborem: utrzymywać coraz droższą infrastrukturę czy dostosować liczbę placówek do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

– Najdroższe byłoby udawanie, że nic się nie zmienia – podkreśliła Majewska.

Problem nie kończy się jednak na oświacie. Mniejsza liczba mieszkańców oznacza także mniejsze dochody podatkowe, podczas gdy koszty utrzymania dróg, wodociągów, budynków publicznych i innych usług nie zmniejszają się w podobnym tempie.

Jednocześnie rośnie liczba seniorów potrzebujących opieki medycznej, rehabilitacji i pomocy społecznej. W Hrubieszowie liczba starszych mieszkańców znacząco przewyższa już liczbę dzieci i młodzieży.

Eksperci alarmują: wielkie miasta wysysają młodych, a prowincja traci przyszłość

Dramat Hrubieszowa nie jest zjawiskiem odosobnionym. Podobne procesy zachodzą w wielu miejscowościach wschodniej, północnej i centralnej Polski.

Prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, analizując migracje młodych Polaków, wskazał właśnie powiat hrubieszowski jako przykład szczególnie dotknięty depopulacją.

– Te powiaty przeżywają demograficzny dramat. Straciły już prawie 40 proc. młodych mieszkańców, którzy wyemigrowali do wielkich aglomeracji – mówił ekspert w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP.

Profesor zwraca uwagę, że największe polskie metropolie rozwijają się między innymi dzięki napływowi mieszkańców z mniejszych miejscowości. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Trójmiasto przejmują znaczną część młodego pokolenia, które opuszcza rodzinne strony w poszukiwaniu edukacji, pracy i wyższych zarobków.

Potwierdza to również burmistrz Hrubieszowa.

– Odpływ młodych i coraz mniej urodzeń – tak Marta Majewska wskazuje dwa podstawowe źródła problemu.

Jak przypomniała w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, w latach 90. Hrubieszów stracił ponad 40 zakładów pracy i ponad osiem tysięcy miejsc pracy. Dzisiaj ważnymi pracodawcami pozostają instytucje publiczne, wojsko, służby mundurowe oraz szpital, ale nie są one w stanie zastąpić zróżnicowanej gospodarki.

Niepokojące wnioski płyną również z danych ogólnopolskich.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku w Polsce urodziło się około 176 tys. dzieci, czyli o około 6 tys. mniej niż rok wcześniej. W tym samym okresie zmarło około 305 tys. osób. Ujemny przyrost naturalny wyniósł więc około 129 tys.

Wiceprezes GUS Hanna Strzelecka podczas październikowej debaty zorganizowanej przez „Dziennik Gazetę Prawną” przypomniała, że eksperci od wielu lat ostrzegali przed nadchodzącymi konsekwencjami zmian demograficznych.

– Już w 2002 r., podczas I Kongresu Demograficznego zorganizowanego przez GUS we współpracy z Rządową Radą Ludnościową, sygnalizowaliśmy w rekomendacjach, że sytuacja jest zła, a będzie jeszcze gorsza. Wtedy jednak nikt nas nie słuchał – powiedziała.

Według przedstawionych przez nią prognoz do 2040 roku liczba Polaków w wieku produkcyjnym może zmniejszyć się o prawie 2 mln, a do 2060 roku ubytek może sięgnąć niemal 7 mln osób.

Czy da się jeszcze uratować polską demografię? Eksperci wskazują, czego zabrakło

W ocenie specjalistów problemu nie rozwiążą pojedyncze programy finansowe. Konieczne jest stworzenie trwałych warunków sprzyjających zakładaniu rodzin, posiadaniu dzieci oraz pozostawaniu młodych ludzi w rodzinnych miejscowościach.

Prof. Irena E. Kotowska, demograf ze Szkoły Głównej Handlowej i honorowa przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, w wypowiedzi dla PAP z 5 czerwca 2026 roku oceniła:

– Powrót do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń nie jest już możliwy.

Badaczka podkreśliła zarazem, że spadek liczby urodzeń nie powinien przesłaniać faktu wydłużania się życia. Jej zdaniem można łagodzić skutki zmian demograficznych, między innymi poprzez poprawę warunków mieszkaniowych, stabilności zatrudnienia i bezpieczeństwa rodzin.

Podobne stanowisko przedstawiła prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH oraz przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej.

– W pierwszej kolejności powinniśmy się przyjrzeć preferencjom młodych ludzi i spróbować zdiagnozować bariery – mówiła w wywiadzie dla money.pl z 24 sierpnia 2026 roku.

Ekspertka zwróciła uwagę, że Polska należy już do krajów przeznaczających relatywnie dużo środków na świadczenia rodzinne. Mimo to nie udało się odwrócić niekorzystnych tendencji demograficznych. Samo zwiększanie transferów pieniężnych nie musi więc przynosić oczekiwanych rezultatów.

Z kolei Marta Majewska podkreśla, że problemu nie można sprowadzać wyłącznie do materialnych warunków życia.

– Nie sprowadzałabym tego do pieniędzy ani do wygody młodych – zaznaczyła burmistrz Hrubieszowa.

Jej zdaniem istotne są również relacje międzyludzkie, stabilność życiowa oraz możliwość zaplanowania przyszłości w rodzinnej miejscowości.

Samorządowiec apeluje do władz państwowych o przygotowanie wieloletniego programu wsparcia dla wschodnich miast przygranicznych. Takie miejscowości jak Hrubieszów mierzą się bowiem nie tylko z depopulacją, lecz również z konsekwencjami wojny na Ukrainie i szczególnymi wymaganiami związanymi z bezpieczeństwem państwa.

– Demografii nie da się tu oddzielić od bezpieczeństwa – podkreśliła Majewska.

Władze Hrubieszowa rozważają między innymi preferencyjne udostępnianie działek pod budownictwo mieszkaniowe, rozwój mieszkań czynszowych oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

Burmistrz zwraca jednak uwagę, że możliwości samorządów są ograniczone. Potrzebne jest partnerstwo państwa i systemowe wsparcie regionów tracących mieszkańców.

– Wschodnie pogranicze nie potrzebuje przywilejów. Potrzebuje sprawiedliwego uwzględnienia kosztów, które ponosi w interesie całego państwa – zaznaczyła w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Zenon Witkowski