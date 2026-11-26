Trwa próba przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez kilku sędziów powołanych w tej kadencji Sejmu, spośród których część wciąż nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta. Dziś trzech z tych sędziów orzekło o zawieszeniu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego na 12 miesięcy. Do absurdalnego „orzeczenia” odniósł się już sam prezes Święczkowski. Jego stanowisko opublikowała w mediach społecznościowych rzecznik TK Weronika Ścibor.

– „Nemo iudex in causa sua - nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Tego uczą na pierwszym roku prawa. Przebrani w togi uzurpatorzy nie odrobili nawet tej lekcji. Nie wyłączyli się od orzekania w sprawie, która dotyczy ich samych. A chcieliby uchodzić za sędziów Trybunału Konstytucyjnego”

– stwierdził.

Podkreślił, że „żeby objąć ten urząd nie wystarczy założenie togi”.

– „Decyzje tego gremium są bezprawne i nie wywołują skutków prawnych, zwłaszcza w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z 10 listopada 2026 r.”

– oświadczył.