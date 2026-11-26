Do zdarzenia doszło wczoraj około godz. 17. Pomiędzy gmachem resortu kultury a Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu młody mężczyzna dokonał samopodpalenia. Z pomocą ruszyli mu funkcjonariusze SOP. Mężczyzna trafił do szpitala. O szczegółach w rozmowie z dziennikarzami Polsat News opowiedział dziś oficer prasowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I asp. Jakub Pacyniak.

– „Ten mężczyzna przebywa obecnie w placówce medycznej. Na ten moment nie ma możliwości, aby z nim porozmawiać na okoliczność wczorajszego zajścia”

– podkreślił.

Przekazał, że poszkodowany to 22-letni obywatel Ukrainy.

– „Zbieramy materiał w tej sprawie, jest on analizowany. Na chwilę obecną bierzemy pod uwagę różne scenariusze”

– wyjaśnił.

Manifest polityczny?

Dopiero po zakończeniu tych działań śledczy będą mogli powiedzieć coś więcej o motywacji mężczyzny. W mediach pojawiły się doniesienia, wedle których 22-latek miał przy sobie tablicę z postulatami, a samopodpalenie było manifestem politycznym.

– „Jest to brane pod uwagę, niemniej musimy poczekać na ostateczną analizę”

– zastrzegł asp. Pacyniak.