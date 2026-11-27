Jako największy klub opozycyjny złożymy w II czytaniu kilka poprawek o charakterze strategicznym tak jak dodatkowy 3% wzrost płac pracowników sfery budżetowej ( rząd Tuska proponuje tylko wzrost 3%), dodatkową dotację budżetową dla NFZ w wysokości 20 mld zł, dodatkowe środki na naukę i szkolnictwo wyższe w wysokości ponad 1 mld zł, wreszcie przesunięcie ponad 1 mld zł z Funduszu Pracy do Powiatowych Urzędów pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia, a także poprawkę tworzącą w pełni budżet Trybunału Konstytucyjnego. Mimo tego, ze wszystkie one mają rozsądne źródła finansowania i nie powiększają deficytu budżetowego, to zapewne koalicja 13 grudnia odrzuci je w głosowaniu, bo przecież jej zdaniem opozycja w tej sprawie nie może mieć racji.

2. Przypomnijmy, że koalicja 13 grudnia zdecydowała się na cięcia wydatków na poziomie do 10% wielkości budżetów, miedzy innymi Kancelarii Prezydenta, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Instytutu Pamięci Narodowej, a także Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym przypadku cięcie jest bardzo głębokie, bowiem wynosi blisko 40%. Te cięcia sumarycznie pozwoliły na zgromadzenie kwoty ponad 280 mln zł i właśnie z tych środków ponad 75 mln zł przeznaczono na budżet Trybunału Konstytucyjnego, kwotą 55 mln zł wsparto budżet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a kwotą 35 mln zł budżet Agencji Wywiadu i drobniejszymi kwotami wydatki w innych instytucjach. Tyle tylko, że przesunięcie ponad 75 mln zł do TK jest niekonstytucyjne, bowiem odbywa się w oparciu o tzw. uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, tyle tylko ,że została ona podjęta przez 8 osób ( minimalna liczba członków tego Zgromadzenia do 10 osób, czyli 2/3 z 15), co więcej zaledwie troje z nich, to są sędziowie TK, pozostałe 5 osób, tymi sędziami nie jest. W tej sytuacji klub Prawa i Sprawiedliwości podczas II czytania budżetu, złoży poprawkę opartą na propozycji budżetu TK przygotowanej przez legalnego prezesa tej instytucji Bogdana Święczkowskiego, którą wcześniej przesłał on do marszałka Czarzastego.

3. Przypomnijmy także w ramach I czytania budżetu zostały złożone także inne poprawki o poważnym wymiarze finansowym, jedna z nich przy jednomyślnym poparciu posłów opozycji i niektórych posłów koalicji, została przegłosowana, choć zdecydowane sprzeciwiało się jej ministerstwo finansów. Chodzi o zwiększenie budżetu sądów powszechnych o 500 mln zł na podwyżki płac pracowników tych sądów, źródłem jej finansowania jest jedna z rezerw budżetowych, choć jak się wydaje w II czytaniu, koalicja 13 grudnia złoży poprawkę odbierającą tę kwotę sądom i zapewne podczas głosowania na sali plenarnej ta poprawka, niestety uzyska większość. Z kolei posłowie Lewicy zgłosili poprawkę w zasadzie likwidującą Fundusz Kościelny, bowiem całość środków tego Funduszu na rok 2027 w kwocie ponad 283 mln zł chcieli przeznaczyć na inne cele, ale za ta poprawką głosowało na komisji finansów tylko 3. posłów Lewicy ,aż 36. posłów innych klubów parlamentarnych, głosowało przeciw. Jednen z posłów niezrzeszonych zgłosił poprawkę na kwotę prawie 487 mln zł na wsparcie tzw. opieki wytchnieniowej, dotyczącej osób niepełnosprawnych i wprawdzie uzyskała ona jednomyślne wsparcie wszystkich posłów opozycji, ale posłowie koalicji 13 grudnia głosowali przeciw i poprawka przepadła, co oznacza ograniczenie dostępności tej formy opieki, aż o 70%.

4. Ponadto w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2027 rok, minister finansów wpisał ogromną kwotę w wysokości 39 mld zł przychodów z prywatyzacji i uzasadnił ją dwoma zdaniami, jednym w części poświęconej przychodom i rozchodom budżetu państwa, drugim w opisie przychodów FRD. Na podstawie tych dwóch zdań znajdujących się w uzasadnieniu do budżetu na 2027 rok, należy zakładać, że chodzi o tak ogromną kwotę pochodzącą ze sprzedaży majątku Skarbu Państwa, a człowiek odpowiadający za ten majątek dwa miesiące po złożeniu przez rząd ustawy budżetowej w Sejmie, ciągle nie wie, co będzie prywatyzowane. Jak już wspomniałem w mediach od jakiegoś czasu pojawiają się informacje, że chodzi o przejęcie Polskiej Grupy Zbrojeniowej przez Grupę Orlen, być może wspomaganej przez któryś z banków z udziałem Skarbu Państwa, ale do tej pory, żadnych wyjaśnień, niestety nie ma. Zadawałem to pytanie zarówno podczas I czytania ustawy budżetowej na sali plenarnej w ramach wypowiedzi w imieniu klubu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości, a także na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, odpowiedź uzyskałem po ponad miesiącu, tyle tylko, że z tej odpowiedzi nic nie wynika, bo minister Balczun to tej pory nie wie, jaki majątek Skarbu Państwa, będzie prywatyzowany, bo analizy trwają, a ich wyniki powinniśmy poznać w 2027 roku.

5. Wszystko wskazuje na to, ze ostateczne ,koalicja 13 grudnia przegłosuje budżet w obecnym kształcie, a więc z deficytem wynoszącym blisko 282 mld zł i przychodami z prywatyzacji w wysokości 39 mld zł, choć do tej pory nie wiadomo jaki majątek Skarbu Państwa będzie prywatyzowany. Mimo gigantycznego deficytu w przyszłorocznym budżecie brakuje pieniędzy w zasadzie na wszystko, choćby na podwyżki płac pracowników sfery budżetowej, które pozwalałyby realny wzrost wynagrodzeń w tej sferze, dodatkową dotację dla NFZ, czy dodatkowe środki na naukę i szkolnictwo wyższe. Budżet ten będzie swoistym dopełnieniem dewastacji systemu finansów publicznych dokonanych przez rząd Donalda Tuska, czego wyrazem jest suma deficytów budżetowych przekraczających kwotę 1 biliona zł, a suma długu publicznego kwotę 1,4 biliona zł.