Trwa próba przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez kilku sędziów powołanych w tej kadencji Sejmu, spośród których część wciąż nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta. Dziś trzech z tych sędziów orzekło o zawieszeniu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego na 12 miesięcy. W rozmowie z portalem wPolityce.pl do sprawy odniósł prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

– „Osoby, które nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego nie mogą podejmować czynności, które rodziłyby jakiekolwiek skutki dla kogokolwiek. Te czynności rodzą skutki wyłącznie dla tych, którzy je podejmują. A to są skutki związane z odpowiedzialnością za przeprowadzanie tego rodzaju działań z naruszeniem prawa, to znaczy wbrew konstytucji i wbrew obowiązującej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym”

– stwierdził ekspert.

Prof. Piotrowski wskazuje na uchwałę Sądu Najwyższego

Podkreślił, że „sędzią trybunału, jak wiemy z ostatniej uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego jest osoba, która złożyła ślubowanie wobec prezydenta”.

– „Osoby, które nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, nie mogą podejmować żadnych działań, które by wiązały kogokolwiek, które by wywoływały jakiekolwiek następstwa dla istniejących władz Trybunału Konstytucyjnego”

– wyjaśnił.

Wobec tego prof. Piotrowski nie ma wątpliwości, że „prezes Święczkowski jest w świetle obowiązującej ustawy i prezesem, i sędzią”.

– „Dopóki nie zostanie pozbawiony tego statusu, to nie może być traktowany jak osoba, która tego statusu nie ma. Natomiast ci, którzy nie mając do tego umocowania i podają się za sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie wywołują tym samym żadnych skutków prawnych”

– podsumował.

Uchwała Sądu Najwyższego

18 listopada trzy połączone Izby Sądu Najwyższego podjęły uchwałę, w której przypomniano, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i ich obowiązywanie jest niezależne od publikacji w dzienniku urzędowym. Zaznaczono przy tym, że orzeczeniami TK są wyłącznie rozstrzygnięcia wydane przez składy złożone z sędziów, którzy złożyli ślubowanie w obecności głowy państwa.