Dawid K. to główny bohater afery w Szpitalu Południowym. Burza wokół warszawskiej placówki wybuchła po tym, jak dziennikarze zwrócili uwagę na gigantyczne zarobki młodego lekarza bez specjalizacji, będącego jednocześnie działaczem Koalicji Obywatelskiej. Później pojawiły się kolejne doniesienia na temat nieprawidłowości w placówce, dot. m.in. funkcjonowania w niej „saloniku VIP” dla polityków KO. W wyniku kontroli NFZ, szpital został ukarany ogromną karą finansową.

Teraz poinformowano o zarzutach dyscyplinarnych wobec młodego lekarza, które „dotyczą rzetelności wykonywania zawodu, naruszenia etyki i podważenia zaufania do zawodu lekarza”.

Lekarz straci prawo do wykonywania zawodu?

Jeden z internautów dopytał, czy obecnie Dawid K. ma zawieszone prawo do wykonywania zawodu lekarza.

– „Takie decyzje może podjąć sąd. Na ten moment o ile mi wiadomo ani prokuratura ani rzecznik odpowiedzialności zawodowej o to nie wnosiły - nie są publiczne materiały na których bazują te instytucje, pytanie czy wypełniały one przesłanki wnioskowania o takie zabezpieczenie”

– napisał Pisula.

Wcześniej Dawid K. usłyszał zarzuty prokuratorskie. Dotyczą one oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Chodzi o składane przez niego faktury.