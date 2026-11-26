Śledczy badają motywy działania 24-letniego zamachowca z Krakowa, upewniając się, czy mężczyzna działał sam i sprawdzają, czy ktoś mógł go inspirować. Dotychczas przesłuchano w tej sprawie już około 250 świadków. Zlecono specjalistyczne badania i powołano biegłych.

– „Oczekujemy na wyniki sekcji zwłok i dodatkowych badań zarówno sprawcy, jak i ofiar zamachu. Zlecone zostały specjalistyczne opinie dotyczące broni i amunicji użytej przez sprawcę, a także badania toksykologiczne”

– powiedział w rozmowie z PAP prok. Eryk Stasielak.

Co skłoniło sprawcę do ataku?

Otwarte pozostaje też pytanie o to, czy w chwili ataku napastnik był pod wpływem jakichś środków odurzających. Prokuratura wciąż nie wyklucza przy tym udziału innych osób, które mogły w jakiś sposób wpłynąć na decyzję zamachowca o przeprowadzeniu ataku.

– „Wszelkie wersje dotyczące tego, czy ktoś go inspirował, namawiał lub podżegał, są brane pod uwagę. Badany jest również wątek zagraniczny”

– podkreślił naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Na razie śledczy nie wysuwają wniosków na temat motywów kierujących sprawcom.

– „Mamy już sporo materiału dowodowego na ten temat, ale to nie jest wszystko. Nie chcę wyrywać z kontekstu pewnych informacji. Gdy zbierzemy całość, będzie można wyprowadzić jakieś konkluzje”

– zapewnił prok. Stasielak.