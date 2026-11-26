Z wpisu Donalda Trumpa wynika, że w czasie spotkania z Putinem ważnym tematem była również wojna na Ukrainie.

– „Podczas moich rozmów w Chinach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem poświęciłem wiele czasu na rozmowę o tym, że chciałbym, aby prezydent Putin wycofał się ze wszelkiej agresji militarnej wymierzonej w terytoria w Europie”

– zapewnia amerykański przywódca.

Szczyt w Chinach

Po spotkaniu w Shenzhen przywódcy USA, Chin i Rosji ogłosili „deklarację pokoju”. Zawarto w niej uzgodnienia dot. rozwoju broni jądrowej, reformy ONZ, stosunku do wyroków MTK i produkcji paliw. Po powrocie z Chin Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych serię zdjęć z szokującymi podpisami. Przy zdjęciu z Władimirem Putinem napisał „mój przyjaciel”, a zdjęcie z Xi Jinpingem i Władimirem Putinem zestawił ze zdjęciem Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla z konferencji teherańskiej.