Święta w cieniu zamachu

Jak informuje agencja Zenit, jordańskie wspólnoty chrześcijańskie odwołują publiczne uroczystości bożonarodzeniowe po ataku terrorystycznym na kościół św. Jerzego w Hammoud, w prowincji Karak. Do zamachu doszło 23 października podczas nabożeństwa pogrzebowego. Napastnicy otworzyli ogień do wiernych, zabijając dziewięć osób i raniąc dziesiątki kolejnych. Decyzję o zawieszeniu publicznych celebracji podjęła Rada Przywódców Kościołów Jordanii wraz ze wspólnotami ewangelikalnymi. Nabożeństwa, działalność duszpasterska i pomoc charytatywna będą kontynuowane.

„W prostocie i godności”

Przywódcy chrześcijańscy apelują o przeżywanie Bożego Narodzenia „w prostocie i godności”. Zachęcają wiernych do modlitwy, pomocy potrzebującym i pamięci o ofiarach terroru. Choinki i zapalane przy nich świece mają symbolizować nadzieję, pokój i jedność narodową. Żałoba obejmuje również policjanta zabitego 5 listopada w osobnym incydencie terrorystycznym w Ammanie. Religijni liderzy podkreślają, że obie tragedie są raną zadaną całemu narodowi, a nie jednej wspólnocie.

Władze wzmacniają bezpieczeństwo

Po ataku rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów antyterrorystycznych, w tym podniesienie minimalnych kar za przestępstwa związane z terroryzmem. Zwiększono również obecność służb w pobliżu kościołów przed świętami. Władze nie informują jednak o konkretnych zagrożeniach wobec chrześcijańskich wspólnot.

Jordańczycy, zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, okazali po zamachu solidarność z ofiarami. W kraju, w którym chrześcijanie stanowią około trzech procent ludności, ich znaczenie dla historii i kultury jest znacznie większe niż wskazuje liczebność wspólnoty.

Pielgrzymki bez zmian

Odwołanie publicznych uroczystości nie oznacza rezygnacji Jordanii z rozwoju turystyki religijnej. Miejsca związane z chrześcijaństwem, w tym Betania za Jordanem, uznawana za miejsce chrztu Jezusa, nadal przyjmują pielgrzymów.

Królestwo przygotowuje się do 2030 roku, kiedy chce zwrócić uwagę świata na dwutysięczną rocznicę chrztu Jezusa. Tegoroczne święta będą jednak przebiegać w cieniu tragedii – bez hucznych wydarzeń, za to z naciskiem na modlitwę, pamięć i solidarność.