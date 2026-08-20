Kardynał Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, odwiedził chrześcijańską wioskę At-Tajjiba (Taybeh), która została ogłoszona przez armię izraelską zamkniętą strefą militarną. Tym samym wstęp do wioski jest ograniczony zarówno dla Izraelczyków, jak i obcokrajowców. W założeniu mieszkańcy wioski, która w Ewangelii św. Jana określana jest jako Efraim, mają być w ten sposób chronieni przed atakami żydowskich osadników. Jednak krytycy i lokalne władze uważają, że chodzi jedynie o zaciśnięcie kontroli.

Napaści na chrześcijan zamieszkujących wioskę, której populacja wynosi ok. 1500 osób, nasiliły się w ciągu minionego roku. Zdaniem miejscowego księdza Bashara Fawadleha te działania to celowa strategia, której celem jest zmuszenie palestyńskich chrześcijan do opuszczenia tego terenu. Doniesienia mówią o podpaleniach pól uprawnych, wrzucaniu koktajli Mołotowa do domów i stacji benzynowych, grafitti z pogróżkami, wypasaniu bydła na prywatnych terenach, a także zastraszaniu bronią palną.

Kard. Pizzaballa odwiedził wioskę w sobotę, by odprawić Mszę św. na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Patriarchę powitał Ks. Fawadleh, mówiąc, że jest on jak ojciec, który stoi obok swoich dzieci w ciężkich czasach. Uznał to za potwierdzenie, iż Kościół jest z mieszkańcami, „niosąc z nimi krzyż i nadzieję tej ziemi”.

Kardynał nawiązał w homilii do czytania z Księgi Apokalipsy o Niewieści i smoku, by stwierdzić, że choć zło może się wydawać potężne, to jego moc nie jest absolutna. Nazywając Wniebowzięcie Matki Bożej „owocem Zmartwychwstania”, kard. Pizzaballa zauważył, że Najświętsza Panna uczy spojrzenia na rzeczywistość „oczami Boga”, zamiast opierania się na ludzkich kalkulacjach. Zachęcił zgromadzonych do trwania w wierze, nawet jeśli przyszłość może ze względu na okoliczności jawić się trudna lub niemożliwa.

Potwierdzając zaangażowanie Kościoła katolickiego w utrzymanie chrześcijańskiej obecności w At-Tajjibie, kardynał stwierdził: „Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by zachować tutaj obecność kościelną na każdym poziomie w całej Ziemi Świętej”. Zaznaczył, że to wymaga strzeżenia serca przed rozpaczą i strachem, gdyż „ta sytuacja może zatruć nasze serca. A jeśli nasze serca zostają zatrute, smok zwycięża. (...) A więc bądźcie odważni. Nie lękajcie się” – zachęcał wiernych kard. Pizzaballa. Dodał, że o ich sytuacji jest coraz głośniej w świecie, a ich „przykład jest ważny” jako głos chrześcijan.

Także po Mszy św. Patriarcha ponownie potwierdził na spotkaniu i w rozmowie z parafianami bliskość Kościoła z mieszkańcami wioski.