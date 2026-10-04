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Siostra Anastazja wróciła do Domu Ojca. Z jej przepisów korzysta cała Polska

W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Siostra Anastazja zyskała ogromną popularność za sprawą swoich książek kulinarnych, które sprzedały się w milionowych nakładach.

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Fot. screenshot: YouTube (Wydawnictwo WAM)
Fot. screenshot: YouTube (Wydawnictwo WAM)

Smutną wiadomość Zgromadzenie Córek Bożej Miłości przekazało za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „Nasza Siostra Anastazja już w ramionach Ojca”

- napisano. 

Siostra Anastazja urodziła się jako Krystyna Pustelnik 13 października 1950 roku. Do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości wstąpiła w wieku 23 lat. Do jej zakonnych obowiązków należało gotowanie dla dzieci z niepełnosprawnościami, a później dla krakowskich jezuitów. W pewnym momencie zaczęła szerzej dzielić się kulinarnym talentem, publikując swoje przepisy. Te szybko znalazły uznanie Polaków. „103 ciasta Siostry Anastazji”, „Wielka księga specjałów siostry Anastazji” czy „Wielka Księga Siostry Anastazji” – to pozycje, które znalazły miejsce w milionach polskich domów. W 2018 roku s. Anastazja przeszła na emeryturę. 

Źródło: Facebook, Fronda.pl

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