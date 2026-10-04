Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zwróciła 30 września uwagę na wyjątkowo osobliwe „święto”.

- „Świętujemy rok systemu kaucyjnego. Po 12 miesiącach można powiedzieć, że system kaucyjny działa i jego wprowadzenie miało sens. Na koniec września zebraliśmy ponad 60% opakowań wprowadzonych do systemu. Procent zwrotów systematycznie rośnie. Oczywiście dalej będziemy system udoskonalać, bo musi być wygodny dla obywateli i jak najlepiej dopasowany do naszego zycia”

- napisała na X.com.

- „Dziękuję wszystkim, ktory przez te 12 miesięcy wspierali budowanie systemu kaucyjnego, przede wszystkim obywateli, którzy oddają każdego dnia opakowania. To nasz wspólny dorobek”

- dodała (pisownia oryginalna).

Do wpisu szefowej resortu klimatu odniósł się europoseł PiS Patryk Jaki.

- „Ministrowie Tuska piszą, że świętują rok systemu kaucyjnego. Zrobili z ludzi śmieciarzy i jeszcze każą nam świętować. Wiecie, że na całym świecie działają już maszyny, które samodzielnie przemysłowo oddzielają śmieci, wszystkie tworzywa sztuczne od reszty. A oni zrzucili ten obowiązek na obywateli”

- zauważył eurodeputowany.

- „Dzisiaj Polacy to robią za zakłady komunalne. Jeszcze za to wszystko płacimy zamiast mniej, to więcej”

- dodał.