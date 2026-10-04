Szef Pentagonu o duchowym wymiarze misji swojego departamentu mówił w czwartek w bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Quantico w Wirginii.

- „Nasz departament jest – można tak powiedzieć – przyodziany w boską zbroję, ponieważ mimo iż prowadzimy wojnę fizyczną, wszyscy wiemy, że prawdziwa bitwa odbywa się w sferze duchowej”

- powiedział.

Hegseth docenia wymiar duchowy nie tylko w swoich wystąpieniach. W Pentagonie powstało Biuro ds. Religijnych, które ma być duchowym zapleczem amerykańskiej armii, udzielając religijnego wsparcia żołnierzom i pracownikom Departamentu Wojny.

Pentagon wskazał w komunikacie, że nowe Biuro powstało w celu „wzmocnienia moralnej, etycznej i duchowej gotowości naszych żołnierzy”. Instytucja ma wspierać kapelanów poprzez „zapewnienie odpowiednich zasobów i – w razie potrzeby – takie ukierunkowanie polityki, by swobodne praktykowanie religii oraz gotowość duchowa w całych siłach zbrojnych były sprawą priorytetową”.