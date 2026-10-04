W piątek Polacy mogli obserwować publiczną transmisję posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów przy prokuratorze generalnym Waldemarze Żurku. Było to wyjątkowo osobliwe widowisko. Minister Żurek próbował wyłonić sekretarza, ale… kolejni wskazywani przez niego prokuratorzy odmawiali. Po wielu próbach, ostatecznie podjąć się tej funkcji zgodziła się prokurator w stanie spoczynku Iwona Palka.

- „Ale kabarecik! Cóż za pasja i poświęcenie! Nawet spiżowy prok. Młynarczyk zawiódł. Jak żyć, jak rządzić? Biedny drwal... Na szczęście zawsze można polegać na starych, sprawdzonych towarzyszach. Brawo dla prok. Palki, w chwili próby zachowała w sobie stachanowski zapał. Wielki szacunek”

- komentuje red. Jakub Pilarek z Radia Wnet.