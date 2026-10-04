W Warszawie odbył się wczoraj kolejny kongres Prawa i Sprawiedliwości, tym razem poświęcony kwestiom gospodarczym. W czasie wydarzenia głos zabrał Jarosław Kaczyński, który zaznaczył, że prace nad programem jego ugrupowania wciąż trwają. Zauważył, że „mamy bardzo dużo do zrobienia”. Prezes PiS zdradził, że jednym z twórców przygotowywanego programu gospodarczego PiS jest prof. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

- „Jest to temat w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o kwestie programowe, najważniejszy. Bo od jego realizacji, od wyjścia z trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu”

- podkreślił.

Przypomniał o osiągnięciach poprzednich rządów swojego ugrupowania.

- „To była naprawdę długa i udana droga i trzeba na tę drogę wrócić, a zejdziemy z niej, albo można nawet powiedzieć, że spadniemy z niej, jeśli to, co dzisiaj dzieje się w Polsce będzie kontynuowane”

- powiedział.

Jarosław Kaczyński odrzucił postulaty cięć w wydatkach socjalnych państwa oceniając, że oznaczałyby one zmniejszenie popytu, a w konsekwencji ograniczanie gospodarki.

Pomysły PiS na gospodarkę

Władze Prawo i Sprawiedliwości ogłosiły wczoraj m.in. plan całkowitej likwidacji podatku CIT, który ma zostać zastąpiony podatkiem obrotowym o stawce 1,5 proc. Ponadto ugrupowanie wskazuje na konieczność zwiększenia szczelności systemu w zakresie egzekwowania podatków od międzynarodowych korporacji.

Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego planuje też coroczną podwyżkę progów podatków o wskaźnik inflacji. Ponadto postuluje m.in. powrót do zasad naliczania składki zdrowotnej obowiązujących przed 2022 rokiem.