Nowy monarcha mówił o „najpoważniejszej sytuacji bezpieczeństwa od czasu II wojny światowej”. Wskazał przy tym na rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Norwegii i całej Europy. Zaznaczył również, że zasady współpracy międzynarodowej znajdują się pod presją, a sytuacja na kontynencie staje się coraz mniej przewidywalna.

Polska wśród najważniejszych partnerów Norwegii

W części przemówienia poświęconej obronności Haakon VIII podkreślił, że NATO pozostaje podstawowym filarem bezpieczeństwa Norwegii. Wskazał też na coraz ściślejszą współpracę państw nordyckich oraz rozwijanie relacji z kluczowymi sojusznikami w Europie i Ameryce Północnej.

– Norwegia zacieśnia także więzi z kluczowymi sojusznikami w Europie i Ameryce Północnej, takimi jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska i Kanada – głosi oficjalny tekst orędzia.

To wyraźne wskazanie Polski jako jednego z państw istotnych dla norweskiej architektury bezpieczeństwa. W tym samym fragmencie wspomniano także o współpracy dotyczącej nowych fregat i okrętów podwodnych jako części wzmacniania potencjału obronnego.

Nowy król zaznaczył ponadto, że Norwegia zwiększa inwestycje we wszystkie rodzaje sił zbrojnych, wzmacnia bezpieczeństwo północnej części kraju oraz rozwija odporność cywilną. Oslo zapowiada również dalsze wysokie wsparcie wojskowe, cywilne i humanitarne dla Ukrainy.

Warto pamiętać, że norweskie orędzie tronowe ma szczególny charakter ustrojowy. Król je wygłasza, ale dokument przedstawia główne kierunki polityki rządu na kolejny rok. Wzmianka o Polsce odzwierciedla więc przede wszystkim oficjalny kierunek polityki państwa norweskiego, a nie osobisty program monarchy.