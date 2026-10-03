Dzień: sobota, 3 października 2026 Imieniny: Teresy, Heliodora, Jana

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Sobota XXVI tygodnia okresu zwykłego

Kościół

Kard. Gambetti opuszcza Watykan. Został arcybiskupem Chieti-Vasto

Leon XIV powierzył kard. Mauro Gambettiemu kierowanie archidiecezją Chieti-Vasto w Abruzji. 61-letni franciszkanin konwentualny zastąpi abp. Brunona Forte, który stał na czele tamtejszego Kościoła od 2004 r. Nominacja oznacza zakończenie ważnego etapu posługi kard. Gambettiego w Watykanie, gdzie był m.in. archiprezbiterem Bazyliki św. Piotra.

1 min czytania
Kard. Mauro Gambetti
Kard. Mauro Gambetti · fot. via @VaticanMedia

Z Bazyliki św. Piotra do Abruzji

Kard. Gambetti pełnił w Watykanie trzy ważne funkcje: był archiprezbiterem Bazyliki św. Piotra, przewodniczącym Fabryki św. Piotra oraz wikariuszem generalnym Jego Świątobliwości dla Państwa Watykańskiego.

Teraz obejmie archidiecezję Chieti-Vasto. Zastąpi abp. Brunona Forte, znanego włoskiego teologa, którego św. Jan Paweł II mianował arcybiskupem Chieti-Vasto w 2004 r.

Franciszkanin i inżynier

Mauro Gambetti urodził się 27 października 1965 r. w Castel San Pietro Terme niedaleko Bolonii. Zanim rozpoczął życie zakonne, ukończył studia inżynierskie. Do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych wstąpił w 1992 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r.

Przez wiele lat związany był z Asyżem. W latach 2013-2020 był kustoszem Świętego Konwentu św. Franciszka.

W listopadzie 2020 r. przyjął święcenia biskupie, a kilka tygodni później papież Franciszek włączył go do Kolegium Kardynalskiego. W lutym 2021 r. został archiprezbiterem Bazyliki św. Piotra i przewodniczącym Fabryki św. Piotra, a następnie wikariuszem generalnym Papieża dla Państwa Watykańskiego.

Z Asyżu przez Watykan do Chieti

W ostatnich latach kard. Gambetti był jedną z najważniejszych postaci odpowiedzialnych za funkcjonowanie Bazyliki św. Piotra i jej działalność duszpasterską. Z jego inicjatywą związane było również powstanie Fundacji „Fratelli tutti”, inspirowanej encykliką papieża Franciszka.

Nominacja do Chieti-Vasto otwiera nowy etap w posłudze 61-letniego franciszkanina. Po latach spędzonych w Asyżu, a następnie w Watykanie, po raz pierwszy obejmie kierowanie archidiecezją jako jej ordynariusz.

Źródło: mp/Vatican News, Ks. Łukasz Bankowski - Watykan

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej