Morawiecki: Rozwój Plus pójdzie do wyborów samodzielnie

Były premier – czytamy - doprecyzował wcześniejsze informacje, z których wynikało, że nowa partia nie powstanie podczas październikowego kongresu.

Morawiecki napisał, że „partia jest tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie”. Dodał, że Rozwój Plus ma być ruchem zajmującym się sprawami obywateli i przedstawiającym propozycje dotyczące najważniejszych problemów kraju.

Rozwój Plus jednak pójdzie własną drogą

– W przyszłym roku Rozwój Plus wystartuje samodzielnie w wyborach – zadeklarował Morawiecki.

PAP, powołując się na źródła zbliżone do kierownictwa środowiska Morawieckiego, informowała, że formalne powołanie partii nie nastąpi 15 października podczas planowanej konwencji i zostanie przesunięte „raczej o kilka miesięcy”.