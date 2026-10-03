Ostrzeżenia obejmują całe województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie, a także przeważającą część województwa wielkopolskiego. Alert obowiązuje również w części województw mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego.

IMGW przewiduje, że gęsta mgła może utrzymywać się przez co najmniej osiem godzin. Najtrudniejsze warunki spodziewane są w nocy i w niedzielny poranek. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, ponieważ przy tak ograniczonej widzialności gwałtownie spada czas na reakcję, a odległość potrzebna do bezpiecznego zatrzymania pojazdu pozostaje taka sama.

W nocy z soboty na niedzielę na północy i północnym zachodzie kraju prognozowane jest większe zachmurzenie, a lokalnie także słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski ma być pogodniej. Temperatura minimalna wyniesie od około 3–5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez około 8 stopni w centrum, do 10–12 stopni na północnym zachodzie.

W niedzielę rano mgły nadal mogą miejscami ograniczać widzialność do około 200 metrów. Później sytuacja ma stopniowo się poprawiać, choć na północy kraju możliwe będą przelotne opady deszczu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu i transporcie.