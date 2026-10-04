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Polityka

„Jak ja was, ku***…”. Ziemkiewicz ostro o występie Sikorskiego

W mocnych słowach red. Rafał Ziemkiewicz zareagował na bezczelne wystąpienie wicepremiera Radosława Sikorskiego, który próbował w Krakowie obrazić prezydenta.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, Telewizja Republika)

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski udał się do Krakowa, by udzielić wsparcia kandydatce Koalicji Obywatelskiej w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Reprezentant rządu Donalda Tuska wykorzystał tę okazję do wyjątkowo prymitywnego ataku skierowanego w prezydenta Karola Nawrockiego.

- „Formę przekazu trzeba dostosować do zdolności percepcyjnej drugiej strony. Wy w Krakowie jesteście bardzo kulturalni, ale jak się mówi jak u cioci na herbatce do kibola, to kibol nie rozumie w ogóle, co się do niego mówi, więc trzeba mówić niestety językiem wyrazistym i zrozumiałym”

- mówił. 

Do wystąpienia Sikorskiego odniósł się w mediach społecznościowych red. Rafał Ziemkiewicz, zestawiając je z sięgającymi podobnego poziomu wystąpieniami ludzi z jego obozu politycznego z ostatniego czasu.

- „Druga osoba w państwie opowiada na zjeździe partii o sraniu w krzakach, »historyczny lider Solidarności« każe publicznie dziennikarzowi »podetrzeć se du...« jego (Bolka) donosami, generał WP, były szef kontrwywiadu, pisze o Prezydencie RP, że »obesrał zbrojęĺ« a szpanujący oksfordzkim licencjatem pan Nikodem – jak widać... Przypomina się Kukiz ze swoim »jak ja was kur... nienawidzę, jak ja się za was kur... wstydzę«. Prorok jakowysik?”

- napisał publicysta.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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