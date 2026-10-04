„Aby ustały wojny”. Papież prosi o odmawianie różańca

Różaniec o pokój



Leon XIV ponowił apel o odmawianie Różańca w październiku. „Drodzy Bracia i Siostry, w ubiegłą niedzielę, w Lourdes, zachęciłem do odmawiania Różańca w tym miesiącu październiku, w szczególnej intencji, aby ustały wojny i zapanował pokój. Jednymi z pierwszych, którzy podjęli tę modlitwę, były dzieci" - powiedział Papież.



Dodał, że dzieci modlą się nadal. Od 1 do 7 października Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje inicjatywę „Milion dzieci modli się na Różańcu", w intencji pokoju i jedności świata.



„Z całego serca dziękuję wszystkim dzieciom, chłopcom i dziewczętom, które w wielu częściach świata jednoczą się w tej modlitwie; i wszyscy idźmy za ich przykładem, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby narody zostały uwolnione od plagi wojny. W szczególności módlmy się za Ziemię Świętą i za niewinne ofiary przemocy" - wezwał Ojciec Święty.



Dziesięć lat od Amoris Laetitia



Leon XIV przypomniał, że z okazji dziesiątej rocznicy adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, od 7 do 14 października w Watykanie odbędzie się spotkanie, na które zwołał zwierzchników Katolickich Kościołów Wschodnich oraz przewodniczących Konferencji Episkopatów z całego świata.



„Będzie to czas synodalnego rozeznawania, aby wskazać kroki, jakie należy podjąć, by dziś głosić Ewangelię wraz z rodzinami i młodymi pokoleniami. Powierzam waszej modlitwie to zadanie, a przede wszystkim rodziny, które z pomocą Boga są znakiem nadziei i bezcennym bogactwem dla Kościoła i społeczeństwa" - powiedział Leon XIV.



Podziękowania za uroczystości św. Franciszka



Papież ponownie przypomniał również o 800. rocznicy śmierci św. Franciszka. Wyraził radość z wielu inicjatyw, zorganizowanych w tym roku.



„Cieszę się z licznych inicjatyw upamiętniających osiemsetlecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu. W szczególności wspominam te, które odbyły się w Asyżu, z udziałem najwyższych przedstawicieli władz państwa włoskiego. Pozdrawiam również krótkofalowców z Asyżu i Foligno, którzy szerzą przesłanie pokoju świętego Franciszka" - wskazał Papież.



15 tys. wiernych na Placu św. Piotra



Leon XIV pozdrowił liczne grupy pielgrzymów zgromadzone na Placu św. Piotra. Jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, z Leonem XIV modliło się ok. 15 tys. wiernych.



Wśród pozdrowionych przez Ojca Świętego byli pielgrzymi, którzy tego dnia z Placu św. Piotra wyruszali w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Objawienia przy Via Laurentina, kontynuując tradycję zapoczątkowaną przez papieża Piusa XII.