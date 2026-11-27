W wywiadzie dla Kanału Zero Morawiecki stwierdził:

„Wręcz mogę powiedzieć tak: stawiam pytanie, czy to nie jest przypadkiem jakiś rosyjski agent, ponieważ pcha nas w ręce Rosji, czyni umizgi, podlizuje się Rosji”.

Zaznaczył, że jednocześnie przesuwa on dyskurs polityczny w kierunku:

„[…] takiej właśnie braunizacji prawicy, a to jest niebezpieczne”.

Były szef rządu podkreślał, że proponowanie powrotu do zakupu surowców energetycznych i jednoczesnego wzmacniania siły rosyjskiej gospodarki jest jednoznaczne z działaniem na rzecz Rosji:

„Ten, który proponuje wypchnięcie stąd wojsk sojuszniczych, natowskich, działa na rzecz Rosji”.