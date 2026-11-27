Jak już informowaliśmy, prezydent Warszawy zakazał kontynuowania protesty przed TK. Zgromadzenie zaplanowane od 30 listopada do 5 stycznia pod hasłem „Sprzeciw wobec zapowiedzianego bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego” miało zostać zablokowane – protest miałby się zgodnie z tym zakończyć o północy w niedzielę.

Prezydent Warszawy argumentował, że chodzi o utrudnienia w ruchu w al. Szucha i opiniami policji, straży pożarnej czy pogotowia.

Od decyzji odwołał się Adam Borowski. Sędzia Anna Bonkowska-Kubek podzieliła stanowisko, zgodnie z którym zakaz demonstracji może być stosowany tylko zupełnie wyjątkowo i władza w pierwszej kolejności musi rozważać decyzje umożliwiające pokojowe odbycie zgromadzenia. Podkreślała też:

„Wolność zgromadzenia jest jednym z warunków istnienia społeczeństwa demokratycznego. Gwarantuje obywatelom wpływ na władzę publiczną”.

Decyzja prezydenta Warszawy została uchylona. Sąd wskazał między innymi, że organ administracyjny nie zdołał uprawdopodobnić, że planowane zgromadzenie zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu w znacznych rozmiarach.