Mariusz Paszko, Fronda.pl: Hiszpania zmierza ku niezwykle ważnym wyborom parlamentarnym, które odbędą się 29 listopada. Jak opisałby Pan dzisiejsze nastroje polityczne w kraju? Czy są to po prostu kolejne wybory, czy może jesteśmy świadkami głębszego przełomu politycznego?

Alvaro Penas: Wielu z nas odlicza już dni do 29 listopada, kiedy ten pozornie niekończący się koszmar wreszcie dobiegnie końca.

Nie minął nawet miesiąc od katastrofy kolejowej w Urdzie, w której zginęło 69 osób, a ponad 200 zostało rannych. Była to druga poważna katastrofa na linii kolei dużych prędkości Madryt–Sewilla w ciągu niespełna roku. Pierwsza wydarzyła się w Adamuz i pochłonęła 46 ofiar śmiertelnych, a blisko 300 osób zostało rannych. Minister transportu Óscar Puente, który wcześniej chwalił się, że hiszpańska kolej „jest w najlepszej kondycji”, podał się do dymisji sześć dni po drugiej katastrofie.

Ale mieliśmy również wielki blackout, który pochłonął dziesięć istnień ludzkich i za który nikt nie poniósł odpowiedzialności. Były katastrofalne powodzie DANA w Walencji, w których zginęły 233 osoby. Odpowiedzialność polityczną za tę tragedię przyjął, choć z opóźnieniem, jedynie rząd regionalny kierowany przez Partię Ludową, ale już nie rząd centralny.

Była też katastrofa związana z erupcją wulkanu na La Palmie w 2021 roku. Do dziś niemal 40 procent prac związanych z odbudową wyspy pozostaje niezrealizowanych, a wiele rodzin nadal nie ma stałego miejsca zamieszkania.

Ceuta po czterech miesiącach wciąż znajduje się pod okupacją, a każdego dnia wychodzi na jaw nowa afera korupcyjna, jeszcze bardziej skandaliczna od poprzedniej.

Jedyne, w czym ten rząd okazał się skuteczny, to przejmowanie instytucji państwowych, obsadzanie kluczowych stanowisk w niezależnych organach i przedsiębiorstwach publicznych „swoimi ludźmi” oraz podporządkowywanie sobie Trybunału Konstytucyjnego, Rady Stanu, Prokuratury Generalnej i Banku Hiszpanii.

Pomimo katastrofalnego sposobu sprawowania władzy rząd przeznaczył ogromne sumy pieniędzy na media sprzyjające jego polityce. Natomiast RTVE, hiszpański nadawca publiczny, osiągnął poziom propagandy porównywalny z Koreą Północną.

Odsunięcie Sáncheza od władzy nie jest już tylko kwestią godności narodowej. To również kwestia przetrwania. Hiszpania nie wytrzyma kolejnych czterech lat niekompetencji, kłamstw i korupcji.

Najnowsze sondaże wskazują, że Partia Ludowa i Vox mogą wspólnie zdobyć większość parlamentarną. Czy Pana zdaniem Hiszpania rzeczywiście przesuwa się na prawo, czy jest to przede wszystkim głos protestu przeciwko Pedro Sanchezowi i socjalistycznemu rządowi?

Hiszpania jest, z socjologicznego punktu widzenia, krajem lewicowym.

Większość osób niemających wyraźnie określonych sympatii politycznych, zapytana o swoją ideologię, odpowie, że jest lewicowa. Wielu Hiszpanów określa to mianem „mentalności PSOE”.

Dlaczego tak się dzieje?

Ponieważ centroprawica, mimo że zdobywała w przeszłości bezwzględną większość parlamentarną, nigdy nie podjęła rzeczywistego ideologicznego wyzwania wobec podstawowych dogmatów lewicy. Co więcej, przejęła wiele jej postulatów społecznych, takich jak aborcja czy ideologia gender.

Innymi słowy, nigdy nie doszło do prawdziwej walki kulturowej.

W rezultacie, mimo fatalnych rządów lewicy i kolejnych afer korupcyjnych, wielu wyborców ostatecznie wraca do głosowania na te same ugrupowania, niemal z przyzwyczajenia.

Obecnie panuje powszechne rozczarowanie Pedro Sánchezem. Wielu jego dotychczasowych wyborców pozostanie w domach albo nawet zagłosuje na inne partie. Jednak wraz ze wzrostem znaczenia Voxu pojawiło się nowe zjawisko, szczególnie widoczne wśród młodych ludzi. Wielu z nich przestało się wstydzić deklarowania prawicowych poglądów.

Działają tutaj dwa czynniki.

Po pierwsze, po latach ideologicznej dominacji lewicy część młodzieży reaguje buntem przeciwko ideologii narzucanej przez system.

Po drugie, Vox stał się trzecią siłą polityczną w kraju i odważył się zakwestionować świętości lewicy.

Jednak albo podejmiemy konsekwentną walkę kulturową i dokonamy całkowitej przebudowy owej „mentalności PSOE”, albo będziemy nadal, szybciej lub wolniej, staczać się do piekła.

Jakie są, Pana zdaniem, główne przyczyny spadku poparcia dla Sáncheza i PSOE? Czy chodzi o afery korupcyjne, koszty życia, kryzys mieszkaniowy, migrację, relacje z separatystami, czy może po prostu o polityczne zmęczenie po wielu latach sprawowania władzy?

To korupcja odcisnęła na Sánchezie swoje piętno, i to nawet w sensie fizycznym. Mówimy przecież o skazaniu jego brata, postawieniu zarzutów jego żonie, skazaniu dwóch najbliższych współpracowników — Koldo Garcíi i José Luisa Ábalosa — odpowiednio na 19 i 24 lata więzienia, a także o zarzutach wobec trzeciego współpracownika, Santosa Cerdána, oraz skazaniu prokuratora generalnego. Lista jest właściwie niekończąca się.

Sędzia Pedraz z Sądu Krajowego prowadzi postępowanie mające ustalić, czy przeciwko PSOE jako osobie prawnej należy wysunąć zarzuty dotyczące domniemanego przestępstwa udziału w organizacji przestępczej.

Sánchez został premierem dzięki wotum nieufności wobec rządu Partii Ludowej, którego powodem była właśnie korupcja. José Luis Ábalos był wówczas rzecznikiem socjalistów broniącym tego wniosku. Argumentował, że Hiszpanie „nie mogą tolerować korupcji ani nieprzyzwoitości”, i odwoływał się do konieczności „wzorowego postępowania” oraz „przyzwoitości”.

Tymczasem według ustaleń śledczych pierwszy mechanizm korupcyjny zaczął funkcjonować zaledwie 18 dni po objęciu przez Ábalosa stanowiska ministra robót publicznych. Zatrudniał on również prostytutki w instytucjach publicznych.

Drugim decydującym czynnikiem jest katastrofalne zarządzanie państwem, i to w czasie, gdy Hiszpania osiągnęła rekordowe wpływy podatkowe.

Wydarzenia w Ceucie były najbardziej dobitnym dowodem na to, że ten rząd w najmniejszym stopniu nie troszczy się o życie ani bezpieczeństwo Hiszpanów.

Hiszpania doświadczyła niedawno pierwszego od 14 lat strajku generalnego. Towarzyszyły mu wielkie demonstracje w Madrycie, Barcelonie i innych miastach. W centrum protestów znalazły się koszty mieszkań, wynagrodzenia i poziom życia. Jak głęboka jest frustracja społeczna stojąca za tymi wydarzeniami?

Oczywiście istnieje powszechna frustracja społeczna wynikająca z tych wszystkich bardzo realnych problemów. Jednak strajk generalny nie miał z nimi nic wspólnego. Uważam, że jest to pierwszy przypadek strajku generalnego, który nie został zorganizowany przeciwko rządowi, lecz przeciwko opozycji. Związki zawodowe nie mobilizowały się przez ostatnie osiem lat, a teraz nagle robią to nieco ponad dwa tygodnie przed wyborami.

To niesmaczna zagrywka polityczna, mająca zmobilizować lewicowy elektorat przed wyborami, których wynik zapowiada się dla Sáncheza bardzo niekorzystnie. Ale nawet ten manewr mu się nie udał.

CEOE, czyli Hiszpańska Konfederacja Organizacji Przedsiębiorców, oszacowała udział w strajku na mniej niż 5 procent. Tymczasem związki zawodowe ogłosiły sukces, którego w rzeczywistości nigdzie nie było widać.

Kryzys mieszkaniowy stał się jednym z centralnych tematów kampanii wyborczej. Czynsze w wielu hiszpańskich miastach dramatycznie wzrosły, a młodzi ludzie mają coraz większe trudności nie tylko z zakupem, ale nawet z wynajęciem mieszkania. Czy kryzys mieszkaniowy stał się symbolem szerszej porażki obecnego modelu politycznego?

Problem mieszkaniowy ma charakter strukturalny. Popyt jest bardzo wysoki, a podaż mieszkań niezwykle ograniczona. W ciągu pięciu lat ceny mieszkań wzrosły o 46 procent, podczas gdy wynagrodzenia zwiększyły się jedynie o 23 procent, czyli o połowę mniej.

Sánchez twierdzi, że wybudował milion mieszkań, przy czym 41 procent z nich powstało jeszcze za poprzedniego rządu. W rzeczywistości liczba ta wynosi około 700 tysięcy. Co więcej, Sánchez jest premierem, za którego rządów powstało najmniej mieszkań komunalnych od 1981 roku. W tym samym czasie liczba mieszkańców Hiszpanii zwiększyła się o trzy miliony osób wskutek imigracji. To wyjaśnia znaczną część wzrostu popytu na mieszkania.

Rozwiązaniem proponowanym przez lewicę nie była budowa większej liczby mieszkań ani ułatwianie ich powstawania, lecz ingerowanie w rynek mieszkaniowy. Ta strategia również nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Ogólny bilans jest zdecydowanie negatywny.

Dlatego tak zaskakujące jest to, że PSOE i jego sojusznicy przedstawiają się obecnie jako ci, którzy będą w stanie rozwiązać problem mieszkaniowy, jeżeli ponownie obejmą władzę.

Przypadek eksmisji 87-letniej kobiety w Madrycie został wykorzystany przez lewicę jako pretekst do wyprowadzenia ludzi na ulice. Plac Puerta del Sol zapełnił się namiotami, sprawa zdominowała przekazy medialne, a nawet posłużyła do uzasadniania strajku generalnego i przedterminowych wyborów.

Tymczasem fakty są nieubłagane.

Od czasu objęcia władzy przez Sáncheza w Hiszpanii przeprowadzano średnio 90 eksmisji dziennie. W ciągu ośmiu lat jego rządów było ich łącznie 272 tysiące. Podobnie jak w przypadku niemal wszystkiego, co zrobili źle, socjaliści nigdy nie przyjmują odpowiedzialności. Winna jest zawsze prawica albo skrajna prawica.

W rzeczywistości osiągnięcia PSOE w ciągu tych ośmiu lat są tak skromne, że jednym z głównych haseł kampanii wyborczej socjalistów stała się „Siła miłości” — The Power of Love.

Jest to sentymentalny przekaz eksponujący uczucie łączące Pedro Sáncheza i jego żonę Begoñę Gómez, wobec której wysunięto zarzuty dotyczące płatnej protekcji, defraudacji środków publicznych, korupcji w działalności gospodarczej, przywłaszczenia funduszy oraz nieuprawnionego wykonywania zawodu.

Oczywiście drugim filarem kampanii jest strach. Straszy się powrotem skrajnej prawicy, która rzekomo cofnie Hiszpanię o pięćdziesiąt lat.

Imigracja staje się również jednym z najbardziej dzielących społeczeństwo tematów hiszpańskiej polityki. Vox domaga się znacznie ostrzejszych działań, natomiast rząd argumentuje, że imigracja jest niezbędna dla wzrostu gospodarczego. Jak zwykli Hiszpanie postrzegają ten problem?

Według sondaży imigracja jest drugim największym problemem wskazywanym przez Hiszpanów, zaraz po mieszkalnictwie. Jak już wspomniałem, oba te zagadnienia są ze sobą powiązane. Z jednej strony istnieją poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa. Większość społeczeństwa wiąże wzrost imigracji ze wzrostem przestępczości. Lewica temu zaprzecza, argumentując, że Hiszpanie popełniają ogółem więcej przestępstw.

Jednak według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 2024 roku, czyli najnowszych dostępnych statystyk uwzględniających podział według obywatelstwa, cudzoziemcy, którzy stanowili wówczas 13 procent ludności, odpowiadali za 25 procent przestępstw.

W przypadku poważnych przestępstw odsetki te są jeszcze wyższe:

Zabójstwa — 32 procent.

Rozboje — 31 procent.

Napaści seksualne — 27 procent.

Z drugiej strony mamy do czynienia z narastającą frustracją wobec polityki otwartych drzwi, uzasadnianej dobrymi intencjami, oraz legalizowania pobytu imigrantów. Takie działania tworzą stały czynnik przyciągający kolejnych przybyszów, przez co napływ nielegalnych imigrantów trwa nieprzerwanie.

Rząd uzasadnia tę politykę korzyściami dla gospodarki oraz, oczywiście, „solidarnością”. Nie odpowiada jednak na podstawowe pytania.

Gdzie znajduje się granica tej polityki? Jaką pracę będą wykonywać przybysze? Gdzie będą mieszkać?

Wydarzenia w Ceucie stały się sygnałem alarmowym dla wielu ludzi, którzy obserwowali, jak miasto zostało dosłownie najechane i przytłoczone skalą napływu migrantów.

Po czterech miesiącach sytuacja w Ceucie nadal pozostaje nierozwiązana. Z kolei tylko w tym miesiącu na wyspę El Hierro, liczącą około 12 tysięcy mieszkańców, przybyło ponad 11 tysięcy migrantów.

Taka polityka imigracyjna jest nie do utrzymania.

Vox osiąga obecnie w sondażach poparcie zbliżone do 20 procent i może okazać się niezbędny do utworzenia nowego rządu. Czy Vox stał się już trwałą, znaczącą siłą hiszpańskiej polityki, a nie tylko partią protestu?

Tak, wszystko na to wskazuje. W istocie istniało zapotrzebowanie na partię taką jak Vox, ponieważ wielu Hiszpanów czuło, że nie ma na kogo głosować. Byli rozczarowani polityką Partii Ludowej i nie znajdowali ugrupowania, które rzeczywiście reprezentowałoby ich poglądy.

Jednak sam fakt, że istnieje społeczne zapotrzebowanie na określoną partię, nie gwarantuje jej trwałego sukcesu.

Przypomnijmy przykład Ciudadanos.

Partia ta została założona w Katalonii w 2006 roku przez Alberta Riverę, aby reprezentować wyborców sprzeciwiających się nacjonalizmowi katalońskiemu. Z czasem stała się ugrupowaniem, które zdobyło najwięcej głosów w Katalonii. Współrządziła także w takich regionach jak Madryt i Andaluzja, tworząc koalicje z Partią Ludową. Po wejściu na scenę ogólnokrajową w 2019 roku miała aż 57 mandatów w parlamencie.

Jednak popełnione błędy doprowadziły ją do upadku i całkowitego zniknięcia ze sceny politycznej do 2023 roku.

Podobnie było z Podemos. Ugrupowanie założone w 2014 roku już rok później stało się trzecią siłą polityczną Hiszpanii, zdobywając 65 mandatów. W 2020 roku Podemos weszło nawet do rządu Pedro Sáncheza. Dziś pozostało mu zaledwie pięciu parlamentarzystów, a w nadchodzących wyborach partia może całkowicie zniknąć z parlamentu. Dlatego najtrudniejszy sprawdzian dopiero przed Voxem.

Partia musi sprostać oczekiwaniom milionów Hiszpanów, którzy obdarzyli ją zaufaniem, i wyraźnie odróżnić się od tradycyjnych ugrupowań.

Jeżeli Vox rzeczywiście doprowadzi do zmian, podejmie walkę kulturową i nie pozwoli się uwieść wygodnym fotelom władzy, na trwałe umocni swoją pozycję na hiszpańskiej scenie politycznej.

Jeżeli jednak tego nie zrobi, może podzielić los dwóch wspomnianych wcześniej ugrupowań — Ciudadanos i Podemos.

Uprzejmie dziękuję Panu za rozmowę.