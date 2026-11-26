Papieskie błogosławieństwo dla Taizé w Łodzi

Podczas spotkania z Leonem XIV kard. Konrad Krajewski przekazał Ojcu Świętemu pozdrowienia od wiernych archidiecezji łódzkiej oraz opowiedział o przygotowaniach do Europejskiego Spotkania Młodych.

Metropolita poinformował Papieża, że łodzianie chętnie otwierają swoje domy przed młodymi, a od dwóch miesięcy w mieście przebywa już 18 wolontariuszy z różnych krajów Europy. W ramach przygotowań do wydarzenia odbywają się codzienne modlitwy w różnych łódzkich kościołach.

Jak relacjonował kard. Krajewski w rozmowie z Vatican News po audiencji, Leon XIV udzielił błogosławieństwa wszystkim zaangażowanym w przygotowania do spotkania, w szczególności braciom ze wspólnoty Taizé oraz wolontariuszom, których będzie ponad czterystu.

„Ojciec Święty powiedział: jestem z wami i będę z wami” – podkreślił kardynał.