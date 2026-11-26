Trzech powołanych przez obecną większość sejmową sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z których dwóch wciąż nie złożyło ślubowania w obecności prezydenta, orzekło dziś o zawieszeniu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego na 12 miesięcy. Do wydarzeń w sądzie konstytucyjnym odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

– „Szanujemy decyzje niezależnych instytucji, bo dokładnie na tym polega przywracanie praworządności”

– stwierdził reprezentant rządu Donalda Tuska.

Na wpis ministra zareagował mec. Bartosz Lewandowski.

– „Jedna pani sędzia i 2 prawników, którzy mają być finansowani przy wykorzystaniu fortelu przez rząd, a zostali w Trybunale w wyniku użycia sił policyjnych, zdaniem Ministra Sprawidliwości stanowią »niezależną instytucję«. Od czego niezależną? Chyba od prawa o zdrowego rozsądku”

– napisał adwokat.

Zauważył, że „nikt nie spodziewał się żadnej innej decyzji 3 osób »orzekających« de facto w swojej sprawie i w swoim interesie”.

Prof. Piotrowski: Prezes Święczkowski jest w świetle obowiązującej ustawy i prezesem, i sędzią

Portal wPolityce.pl o dzisiejszą decyzję ws. prezesa Trybunału Konstytucyjnego zapytał prof. Ryszarda Piotrowskiego, konstytucjonalistę z Uniwersytetu Warszawskiego.

– „Osoby, które nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, nie mogą podejmować żadnych działań, które by wiązały kogokolwiek, które by wywoływały jakiekolwiek następstwa dla istniejących władz Trybunału Konstytucyjnego”

– podkreślił ekspert.

Prawnik wskazał na uchwałę połączonych Izb Sądu Najwyższego, zgodnie z którą orzeczeniami TK są wyłącznie rozstrzygnięcia wydane przez składy złożone z sędziów, którzy złożyli ślubowanie w obecności głowy państwa. Wobec tego, jak podkreślił, „prezes Święczkowski jest w świetle obowiązującej ustawy i prezesem, i sędzią”.