Sprawa zaczęła się latem bieżącego roku. Wówczas do śródmiejskiej komendy zaczęły zgłaszać się osoby, które napadnięto na Nowym Świecie. Wśród pokrzywdzonych znaleźli się obywatele Polski, Włoch, Niemiec i Ukrainy. W każdym przypadku schemat działania sprawców był podobny, a ich ofiarami były osoby mające na sobie złote łańcuszki i inne kosztowności. Napastnicy nie cofali się przed stosowaniem przemocy, używali też gazu pieprzowego.

Śródmiejscy kryminalni natychmiast rozpoczęli intensywne działania procesowe i operacyjne. W toku przeprowadzonych czynności ustalili, że przestępcy pochodzą z kilku europejskich państw i stworzyli grupę. Działali w sposób zaplanowany, wykorzystywali zaskoczenie i przewagę liczebną. Nie były to przypadkowe kradzieże, lecz przestępstwa, w których poszczególne osoby miały ściśle określone zadania. Sprawcy poruszali się w grupie, obserwując przechodniów na Nowym Świecie. Po wytypowaniu osoby przystępowali do realizacji wcześniej przyjętego planu. Część z nich celowo wywoływało zamieszanie, odwracając uwagę ofiary. W tym samym czasie inni członkowie grupy zbliżali się do wytypowanej osoby. W dogodnym momencie jedna z nich zrywała łańcuszek i rozpoczynała ucieczkę. Inni w tym samym czasie zabezpieczali drogę ucieczki wspólnikowi, utrudniając pokrzywdzonemu podjęcie pościgu lub uniemożliwiając mu zatrzymanie napastnika. Aby zwiększyć swoje szanse szarpali ofiarę, używali gazu pieprzowego, a nawet bili.

O skali bezwzględności tego międzynarodowego gangu świadczy jedno z zarejestrowanych zdarzeń. Na nagraniu widać, jak trzech przestępców jednocześnie podejmuje działania wobec mężczyzny. Jeden ze sprawców zrywa pokrzywdzonemu łańcuszek, drugi w tym samym momencie używa gazu pieprzowego, a trzeci celowo zagradza drogę i odpycha, gdy zaatakowany zaczął gonić złodzieja.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z komendy przy ulicy Wilczej po raz kolejny wykazali się profesjonalizmem. Spersonalizowali członków gangu, rozpracowali schemat ich działania oraz namierzyli. Rozpracowanie wymagało od śledczych szczegółowej analizy zgromadzonych materiałów, weryfikacji licznych informacji oraz powiązania poszczególnych zdarzeń z konkretnymi osobami. Pierwsze zatrzymania przeprowadzili jeszcze przed główną realizacją. Miały one miejsce w kilku miejscach w Warszawie.

Kulminacyjnym momentem działań śródmiejskich kryminalnych była starannie przygotowana realizacja, której termin nie był przypadkowy. Tego wieczora grupa ponownie się zebrała, aby zaatakować i okraść kolejną osobę. Miejscem zbiórki był jeden ze sklepów monopolowych na Nowym Świecie. To właśnie do tego lokalu weszli policjanci z komendy przy ulicy Wilczej wspierani przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

W toku sprawy policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali łącznie dziesięć osób w wieku od 18 do 42 lat. Wśród nich są obywatele Polski, Francji i Ukrainy. Wobec trzech obywateli Polski, jednego obywatela Francji i jednego obywatela Ukrainy sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, usłyszeli oni zarzuty rozbojów. Zarzuty pobicia usłyszało dwóch mężczyzn, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji. Wśród zatrzymanych były dwie kobiety, a jednej z nich postawiono zarzut rozboju. Objęto ją policyjnym dozorem.

Rozbicie grupy to efekt konsekwentnej, wielotygodniowej pracy funkcjonariuszy z warszawskiego Śródmieścia, którzy krok po kroku odtwarzali mechanizm przestępczego procederu, identyfikowali jego uczestników i gromadzili materiał dowodowy. Sprawcy wykorzystywali specyfikę centrum Warszawy, duży ruch pieszych oraz obecność turystów, licząc na anonimowość i możliwość szybkiego zniknięcia w tłumie.

Sprawa pozostaje rozwojowa, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań. Kluczowe znaczenie dla postępowania ma ścisła współpraca Komendy Rejonowej Policji Warszawa I z Prokuraturą Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ, która nadzoruje to postępowanie.