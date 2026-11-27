W ostatnim czasie na pomnikach w dwóch warszawskich dzielnicach pojawiły się czerwone napisy. Zniszczono Pomnik Armii Wojska Polskiego, Pomnik Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego. Na monumentach naniesiono czerwone napisy nawiązujące do ukraińskiej formacji historycznej, a także umieszczono naklejki z kodami QR prowadzącymi do materiałów dotyczących tej formacji. W każdym z tych przypadków policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za uszkodzenie. Funkcjonariusze analizowali zgromadzone informacje i sprawdzali możliwe powiązania między zdarzeniami. Podobny sposób działania, kolor farby i charakterystyczna treść napisów wskazywały, że sprawy mogą być ze sobą związane.

Informacja o zniszczeniach dotarła również do policjantów z Ursynowa i Mokotowa, którzy prowadzili szeroko zakrojone czynności w sprawie oszustw metodą „na podszywacza”. W trakcie pracy operacyjnej i procesowej funkcjonariusze zgromadzili materiał pozwalający powiązać dwóch zatrzymanych w tej sprawie mężczyzn także z pomalowaniem pomników. Istotne były zarówno wcześniejsze ustalenia policjantów, jak i informacje uzyskane podczas czynności z zatrzymanymi.

Z ustaleń wynika, że w nocy z 13 na 14 listopada mężczyźni wspólnie nanieśli napisy na trzech warszawskich pomnikach. Za wykonanie tego zadania mieli otrzymać łącznie 1000 złotych. Policjanci ustalili również, że zlecenia i wskazówki dotyczące napisów miały być przekazywane za pośrednictwem komunikatora internetowego. Zgromadzone informacje wskazywały ponadto, że poszukiwano kolejnych osób, które mogłyby nanosić podobne napisy na pomnikach związanych z Wołyniem we Wrocławiu. Oferowane wynagrodzenie miało wynosić 1000 dolarów.

32-letni obywatel Polski usłyszał zarzuty dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, znieważenia pomnika oraz oszustwa. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. 16-letni obywatel Ukrainy, który według ustaleń policjantów miał brać udział w pomalowaniu pomników, a także w oszustwach metodą „na podszywacza”, decyzją sądu rodzinnego został umieszczony na trzy miesiące w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym.

W toku tych samych działań policjanci zatrzymali również 30-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o udział w oszustwach. Ustalili, że mężczyzna przebywał na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, i nawiązali współpracę z tamtejszymi funkcjonariuszami. Został zatrzymany w rejonie granicy z Niemcami, a następnie przewieziony do Warszawy, gdzie wykonano z nim niezbędne czynności. Ten wątek dotyczy odrębnych ustaleń związanych z oszustwami, a nie pomalowania pomników. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, a sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Na tym jednak praca policjantów się nie zakończyła. Z ustaleń wynikało również, że wykonanie napisów miało być zlecone, a pieniądze przekazywano za pośrednictwem innych osób. Policjanci analizowali informacje dotyczące poszczególnych zdarzeń, sprawdzali możliwe powiązania między nimi i odtwarzali przebieg działań. Ważne okazały się ustalenia dotyczące osób, rachunków i numerów telefonów. Funkcjonariusze sprawdzali kolejne tropy, a zdobyte informacje przekazywali między jednostkami. Współpraca objęła m.in. policjantów z Nowego Sącza i Wrocławia.

Policjanci z Ursynowa wspólnie z funkcjonariuszami KWP w Krakowie ustalili, że jeden z numerów użytkowanych przez osobę zlecającą czynności należy do 24-letniego obywatela Ukrainy. Udali się pod wytypowany wcześniej adres w Nowym Sączu gdzie zastali mężczyznę oraz jego 19-letniego brata. W ich mieszkaniu policjanci znaleźli telefony komórkowe, laptopy, tablety, karty sim, gotówkę w różnych walutach oraz kilka kart bankomatowych. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do Warszawy.

Tego samego wieczoru policjanci udali się do Wrocławia gdzie jak ustalili, zamieszkiwał 31-letni obywatel Ukrainy również mający związek ze sprawą. W jego mieszkaniu policjanci ujawnili sprzęt elektroniczny, karty bankomatowe, a także narkotyki.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy i podejmować działania na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej.

Zebrany materiał dowodowy został przekazany do prokuratury. 31-letni obywatel Ukrainy zatrzymany we Wrocławiu usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarzut znieważenia pomnika. 24-latek zatrzymany w Nowym Sączu usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarzut znieważenia pomnika. Prokuratura wnioskowała o zastosowanie wobec mężczyzn najsurowszego środka izolacyjnego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd nie podzielił stanowiska prokuratury i nie zastosował wobec 31-latka i 24-latka żadnych środków zapobiegawczych.

W związku z decyzją sądu oraz mając uzasadnione podstawy, iż pobyt mężczyzn może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, sporządzono wobec nich wnioski o deportację z terytorium RP, a następnie przekazano do Placówki Straży Granicznej w Warszawie w celu ich deportacji. Mężczyźni opuścili już teren Polski.

19-latek zatrzymany w Nowym Sączu usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją Prokuratura został objęty policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju oraz zakazem kontaktowania się z innymi osobami mającymi związek ze sprawą.

Skuteczne połączenie informacji z różnych wątków, analiza zebranych danych i współpraca policjantów z kilku jednostek pozwoliły dotrzeć zarówno do osób podejrzanych o wykonanie napisów, jak i do tych, które miały organizować i finansować działania.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.