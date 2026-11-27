Trump ponownie uderzył w Europę zarzucając jej, że nie była zbyt pomocna w kwestii Iranu czy Grenlandii. Dodł jednak, że:

„ Teraz, jak wiecie, (Europejczycy) są zaangażowani razem z nami. Są w różnych częściach Iranu i świetnie sobie radzą”.

Przyznał też w rozmowie z dziennikarzami, że większość środowych rozmów poświęcona była kwestii wojny na Ukrainie. Trump wyraził przekonanie, że Putin chciałby jej zakończenia i sam w to wierzy. Dodał:

„Do tanga trzeba dwojga”.

Powiedział przy tym, że także Ukraina i NATO chcą końca wojny.

Polska Agencja Prasowa w swojej depeszy wskazuje na wspólne oświadczenie po spotkaniu Rutte i Trumpa, w którym to wskazano:

„[…] jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu”.

Tymczasem Trump po kilku godzinach opublikował na Truth Social wpis, który kompletnie zmienił jego wydźwięk – zapis zmieniono tak, że wspomnianych działań unikać muszą zarówno Rosja, jak i Ukraina.

W rozmowie z dziennikarzami pojawiła się też kwestia szczytu G20, który będzie miał miejsce na Florydzie w grudniu. Trump powiedział, że nie wie, czy Putin będzie obecny, ale jeśli chce, to oczywiście może:

„Gdyby to zależało ode mnie, chciałbym, żeby był z nami”.

Dodał, że grupa ta byłaby „znacznie silniejsza” gdyby jej członkiem była Rosja.