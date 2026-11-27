O pogrzebie Michała Oksińskiego informuje Radio ESKA.

– „Na cmentarzu pojawili się tylko najbliżsi, ksiądz niosący krzyż oraz kościelny. Nie było przemówień ani tłumu żałobników. Cała ceremonia trwała zaledwie kilka minut. Na zdjęciach z pogrzebu widać przejmujący obraz: kilka osób pośród cmentarnych alejek, wiatr i cisza jak makiem zasiał. Trudno o bardziej wymowny widok”

– czytamy.

Ciało zamachowca zostało skremowane, a urna z prochami złożona na cmentarzu parafialnym w Waśniowie (woj. świętokrzyskie). Wcześniej spoczęły tam szczątki zamordowanych przez 24-latka jego rodziców i siostry.

Zamieszanie wokół pogrzebu

Kilka dni temu Radio ESKA informowało, że proboszcz nie zgodził się na pochowanie Michała Oksińskiego na cmentarzu w Waśniowie. Na doniesienia te zareagowała sandomierska kuria oświadczając, że „jeżeli osoba prawnie upoważniona do podjęcia decyzji o miejscu pochówku wskaże cmentarz znajdujący się na terenie Diecezji, taki pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą, z zachowaniem prawa kanonicznego oraz przepisów liturgicznych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności”.

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