Na profilu prezydenta Karola Nawrockiego na portalu X pojawił się wpis na temat jego wizyty w Chile.

– „Tysiące kilometrów nie oddzielają od Ojczyzny. Polonia w Chile jest częścią wielkiej polskiej rodziny, która mimo odległości pozostaje wierna wspólnej historii, tradycji i wartościom”

– czytamy.

– „Dziękuję Państwu za pielęgnowanie polskości, pamięć o Ojczyźnie i budowanie więzi między naszymi narodami. Niech Bóg błogosławi Chile, niech Bóg błogosławi Polsce!”

– dodał prezydent.

W ten sposób odniósł się do spotkań z mieszkającymi w tym kraju Polakami. Relacją z takiego spotkania w mediach społecznościowych podzielił się m.in. o. Jacek Gniadek SVD, polski misjonarz, pracujący w Chile od marca 2024 roku.

Szef MSZ atakuje

Nawet taki wpis do ataku na głowę państwa postanowił wykorzystać minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wicepremier nawiązał do braku porozumienia ws. nominacji ambasadorskich.

– „Godne przyjęcie prezydenta RP w Chile. Wizytę przygotował charge d'affaires Michał Świetlik. Ciekawe, czy dostanie nominację ambasadorską”

– napisał.

Szefowi MSZ stanowczo odpowiedział minister Marcin Przydacz.

– „Pan Sikorski przy tej wizycie nie zaproponował niczego, żadnego konkretu. Żadnego porozumienia do podpisania, żadnego ciekawego pomysłu, żadnej inicjatywy. Zero”

– stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej.

– „Jedyne co go interesuje, to czy jego koledzy będą mieli tytuły i apanaże. Dla niego dyplomacja to nie załatwianie interesów dla Polski tylko twitty, lans i koledzy na placówkach. Narzędzi ma mnóstwo, pomysłów mało, jeszcze mniej chęci do pracy”

– dodał.

Współpracownik prezydenta podziękował wszystkim, którzy włożyli swoją pracę w przygotowanie prezydenckiej wizyty.

– „Wszyscy się napracowali, poza panem Sikorskim, który w tej sprawie nie zrobił nic. No może poza wpisami na X. Tyle potrafi”

– zakończył.