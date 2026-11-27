Prof. Maciej Taborowski jest jedną z osób wybranych przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta, a w Sejmie. To jednak nie jedyny ważny powód, z uwagi na który wokół jego statusu jako sędziego TK pojawiają się poważne wątpliwości. „Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że dopiero 25 listopada okręgowa Rada Adwokacka wykreśliła Macieja Taborowskiego z listy adwokatów.

– „Skreślenie z listy nastąpiło ze skutkiem na dzień 2 listopada. Następnego dnia odbyło się pierwsze z serii zgromadzeń ogólnych sędziów TK, w których brał on udział jako sędzia. Kłopot w tym, że wniosek o skreślenie z dniem 2 listopada złożył dopiero... 20 listopada”

– relacjonuje red. Piotr Szymaniak.

Prawnik chciał się zabezpieczyć?

Na sędziego TK Sejm wybrał prof. Taborowskiego 13 marca. 9 kwietnia natomiast, razem z Anną Korwin-Piotrowską, Marcinem Dziurdą i Krystianem Markiewiczem, złożył on ślubowanie w Sejmie.

Zgodnie z art. 195 ust. 3 Konstytucji, sędziowie TK nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ustawa o statusie sędziów TK dodaje, że nie mogą też podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni.

– „Dlatego np. prof. Marcin Dziurda, będący wicedziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, którego Sejm wybrał na sędziego TK tego samego dnia co Macieja Taborowskiego, jeszcze w marcu złożył wniosek o wykreślenie z listy radców prawnych. Tymczasem jak wynika z informacji, do których dotarła »Rzeczpospolita«, Maciej Taborowski złożył 29 kwietnia (prawie trzy tygodnie po złożeniu ślubowania) w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wniosek o »warunkowe wykreślenie« z listy. Nie od razu, lecz dopiero gdy skutecznie obejmie urząd sędziego TK. Jak argumentował, został co prawda wybrany sędzią Trybunału i złożył ślubowanie w Sejmie, lecz prezydent nie uznał tej formy ślubowania, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do pełnienia obowiązków”

– relacjonuje dziennik.

Wniosek o skreślenie listy natomiast skierował dopiero 20 listopada. Przed jego skierowaniem brał udział w posiedzeniach sędziów zwoływanych przez sędzię Korwin-Piotrowską po „zawieszeniu” prezesa TK. Tych samych, na których kworum miało stanowić 8 sędziów.