Trwa konflikt pomiędzy znanym w mediach jako „Ksiądz z Osiedla” ks. Rafałem Główczyńskim a władzami jego zgromadzenia. Wszystko zaczęło się od przeniesienia zakonnika z okolicy Warszawy do Trzebnicy. Jakiś czas temu pojawiła się informacja o nałożeniu na ks. Główczyńskiego serii zakazów, w tym zakazu aktywności w mediach społecznościowych. Mimo to dziś duchowny opublikował kolejny wpis. Opisuje w nim spotkanie z przełożonymi, które miało odbyć się 2 listopada w Krakowie.

– „Próbowali mnie zastraszyć, a na koniec powiedzieli: »tylko nie mów nikomu«...”

– pisze, nawiązując do filmu braci Sekielskich.

– „W poniedziałek 2.11 wezwano mnie do Krakowa. Jechałem jako ofiara podawania fałszywych informacji na mój temat. Czekał na mnie cały zarząd prowincjalny z adwokatem kościelnym. Zamiast rozmowy było przesłuchanie i stawianie absurdalnych zarzutów”

– dodaje.

Wymienione przez niego zarzuty do nieprzestrzeganie horarium zakonnego, samowolne podejmowanie pewnych dzieł duszpasterskich czy działanie wbrew posłuszeństwu.

– „Jeżeli ktoś twierdzi, że spotkanie miało inny przebieg, to proszę opublikować protokół...

c.d.n.”

– zakończył.