Dziennikarze „Czarno na białym” TVN24 podzielili się analizą rachunku bankowego funduszu wyborczego Platformy Obywatelskiej z 2023 roku. Okazało się, że najwięcej, bo blisko 724 tys. zł zebrał sekretarz generalny partii i szef struktur warszawskich, dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dwie trzecie z tych środków wpłaciło… 113 osób, które pracowały lub pracują w spółkach i instytucjach Warszawy lub województwa mazowieckiego, zarządzanych przez Koalicję Obywatelską.

Ustalenia dziennikarzy TVN24 skomentował red. Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski.

– „Obejrzałem ten materiał. To jest mafia. PiS nawet się nie zbliżył do tego, co zrobił Marcin Kierwiński. I ten człowiek nadzoruje polską policję... Jestem w szoku”

– napisał dziennikarz.

Na wpis Jadczaka zareagował Jacek Piekara.

– „Ponieważ Jadczak już lata temu mnie zablokował, więc nie mogę zacytować jego twita, ale mogę pokazać jego zrzut… A warto, by zobaczyć, że nawet mainstream jest oszołomiony bezczelnością tuskowych afer. Tą instytucjonalną korupcją, jak w czarnej Afryce, tym okradaniem podatników. A wszystko to nie są jednostkowe przypadki, lecz modus operandi Koalicji Obywatelskiej. IMO, owo oburzenie nie przeszkodzi temu mainstreamowi, by za rok znowu na »tuskowców« zagłosować. Bo trzeba bronić kraju przed faszyzmem – powiedzą”

– stwierdził pisarz.