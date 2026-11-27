Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak zaprezentował w czasie dzisiejszej konferencji prasowej opinię powołanego przez PK zespołu biegłych ws. katastrofy smoleńskiej, z której wynika, że doprowadziły do niej błędy pilotów, a nie uszkodzenie samolotu lub wybuch. Na konferencji prasowej w Krakowie do wystąpienia rzecznika PK odniosła się poseł PiS Małgorzata Wassermann, córka śp. Zbigniewa Wasesermanna, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

– „Żeby móc stwierdzić, czy wybuch był czy go nie było, to trzeba mieć do tego pobrane próby, które będzie można zbadać w laboratoriach. Polska prokuratura takich materiałów do badania nie posiada”

– stwierdziła parlamentarzystka i prawniczka.

Wskazała, iż „polscy prokuratorzy po raz pierwszy po to, aby pobrać próby z wraku samolotu oraz z miejsca zdarzenia, mam na myśli terenu, pojechali do Rosji 2,5 roku po zdarzeniu”. Podkreśliła, że w jej przekonaniu doszło do zaniedbań przy podstawowych czynnościach procesowych.

„W sądzie tego nie obronicie”

Poseł Wassermann do sprawy odniosła się też za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– „Po obejrzeniu konferencji prok. Nowaka mam jedną refleksję - tak się mówi, kiedy nie tylko nie ma się pojęcia o sprawie, ale do tego kłamie się i manipuluje. W sądzie, Panowie, tego nie obronicie!!! A ja będę walczyć do końca”

– napisała.