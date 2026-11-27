Dziennikarze „Czarno na białym” TVN24 podzielili się analizą rachunku bankowego funduszu wyborczego Platformy Obywatelskiej z 2023 roku. Okazało się, że najwięcej, bo blisko 724 tys. zł zebrał sekretarz generalny partii i szef struktur warszawskich, dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dwie trzecie z tych środków wpłaciło… 113 osób, które pracowały lub pracują w spółkach i instytucjach Warszawy lub województwa mazowieckiego, zarządzanych przez Koalicję Obywatelską.

Reakcja szefa rządu

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, wedle którego materiał TVN24 „w żaden sposób nie potwierdza tej bezpośredniej zależności, tzn. wpłaty za pracę”.

– „Gdyby tak było albo gdyby miało się tak okazać w najbliższych dniach czy tygodniach, że ktoś wpłaca na kampanię tego, czy innego polityka Koalicji Obywatelskiej, niezależnie od jego pozycji, jeśli taka zależność okazałaby się faktem, to oczywiście ja kończę współpracę”

– powiedział.

Zapewnił, że sprawa zostanie zbada.

– „Zobaczą państwo całą statystykę. Na razie, tak jak sprawdziłem, nikt z wpłacających na kampanię pana Kierwińskiego nie zasiada w żadnym zarządzie spółki Skarbu Państwa”

– przekonywał.

Premier o zaufaniu do ministra

Stwierdził, iż nigdy nie miał powodu, by przypuszczać, że „Marcin Kierwiński był człowiekiem interesownym i szukał jakichś korzyści, w związku z zajmowaną pozycją”.

– „Jestem nadal o tym absolutnie przekonany”

– oświadczył.

Dodał, że „na podstawie tego, co dzisiaj wie, nie ma powodu, żeby stracić zaufanie do Marcina Kierwińskiego”.