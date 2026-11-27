Dziennikarze „Czarno na białym” TVN24 podzielili się analizą rachunku bankowego funduszu wyborczego Platformy Obywatelskiej z 2023 roku. Okazało się, że najwięcej, bo blisko 724 tys. zł zebrał sekretarz generalny partii i szef struktur warszawskich, dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dwie trzecie z tych środków wpłaciło… 113 osób, które pracowały lub pracują w spółkach i instytucjach Warszawy lub województwa mazowieckiego, zarządzanych przez Koalicję Obywatelską.

TVN24 ujawnia aferę, ale media publiczne milczą

Sprawa wywołuje stanowcze komentarze również ze strony dziennikarzy kojarzonych raczej z sympatii do obozu władzy. Red. Dominika Wielowieyska z „Gazety Wyborczej” zauważyła jednak, że kompletnie przemilczeli ją dziennikarze telewizji publicznej.

– „Główny program informacyjny TVP 19.30 zapomniał poinformować o ostatnich zarzutach pod adresem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Nie takich mediów publicznych oczekiwaliśmy. Tak, szczujnia Kurskiego pobiła wszystkie rekordy, każdy kto obecną TVP zrównuje z TVPiS, opowiada brednie. Ale polityka PiS nie może być punktem odniesienia. Media mają patrzeć władzy na ręce, pomijanie informacji dotyczących szefa MSWiA kłóci się z misją dziennikarstwa”

– napisała na portalu X.