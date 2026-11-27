Prezydent zawetował nowelizację zakładającą podniesienie pierwszego progu podatkowego przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowej, 24-procentowej stawki PIT oraz podwyższenie CIT z 19 do 22 proc.

– „Szanowni państwo, ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego nie podpiszę tej ustawy”

– uzasadnił swoją decyzję prezydent.

– „Oczekuję takich zmian podatkowych, które będą korzystne dla większości obywateli, tak jak to zapowiadała obecna koalicja w roku 2023”

– dodał.

Nie będzie wyższej opłaty cukrowej

Karol Nawrocki nie zgodził się również na podwyższenie opłaty cukrowej.

– „Zdrowie Polaków, szczególnie dzieci, wymaga odpowiedzialnych działań. Musimy ograniczać nadmierne spożycie cukru, wspierać profilaktykę i leczenie otyłości, ale czy odpowiedzią musi być kolejna podwyżka podatków i cen nie tylko na słodkie gazowane napoje, ale także na zdrowe polskie soki? Ustawa zwiększa opłatę stałą do 70 gr za litr napoju, podwaja opłatę zmienną i podnosi opłatę dodatków do złotówki za litr”

– powiedział na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

– „Efekt tych podwyżek będzie taki, że w cenie popularnych napojów ponad 40, a nawet 50% ceny stanowić będą wyłącznie podatki. Oznacza to wyższe ceny dla konsumentów, dodatkowe obciążenia dla producentów soków i napojów, sadowników oraz małych sklepów. Ogranicza również dotychczasowe preferencje dla napojów z większą zawartością naturalnego soku. To wszystko na miesiąc przed końcem roku, gdy producenci podjęli decyzje inwestycyjne na podstawie obecnie obowiązujących zasad”

– dodał.