Moskwa planuje umieścić na orbicie ponad 900 satelitów, które mogłyby służyć między innymi do zdalnego kierowania dronami bojowymi.

– Rosja mogłaby wyposażyć różne rodzaje broni w odbiorniki tej sieci i wykorzystywać je na całym świecie – ostrzegł gen. Skibicki w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Times”.

Jak wyjaśnił, rosyjskie bezzałogowce mogłyby dzięki temu prowadzić operacje daleko poza obszarem obecnych działań wojennych.

– Pozwoliłoby to Moskwie operować dronami morskimi lub bezzałogowymi statkami powietrznymi w regionach daleko poza Morzem Czarnym: w Europie, Afryce, na Bliskim lub Dalekim Wschodzie – wskazał generał.

Brytyjski dziennik przedstawia hipotetyczny scenariusz, w którym operator znajdujący się w Petersburgu mógłby sterować dronem umieszczonym w Londynie, wykorzystując łączność satelitarną do przesyłania obrazu i omijania tradycyjnych systemów zakłócających.

Według ukraińskiego wywiadu Kreml zamierza do 2035 roku zbudować konstelację 924 satelitów Rasswiet. Równolegle rozwijany jest projekt InnoSat, zakładający wyniesienie kolejnych 240 satelitów do 2036 roku.

Pierwsze elementy rosyjskiego systemu mają już być wykorzystywane do łączności wojskowej nad Ukrainą, choć obecnie nie zapewniają nieprzerwanego zasięgu. Moskwa napotyka także problemy techniczne i opóźnienia w rozmieszczaniu kolejnych urządzeń.

– Rozumiemy zagrożenie. Wiemy, jak skuteczna może być łączność satelitarna w połączeniu z systemami uderzeniowymi – podkreślił zastępca szefa HUR.

Ukraiński wywiad zidentyfikował 49 przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój rosyjskiego programu satelitarnego. Skibicki zapowiedział przeciwdziałanie jego realizacji przy wykorzystaniu „wszystkich możliwych środków”, w tym działań sabotażowych i uderzeń dalekiego zasięgu.

Generał zaapelował również o zachodnie sankcje wobec firm uczestniczących w rosyjskich projektach kosmicznych. Według niego Moskwa wykorzystuje także pośredników do pozyskiwania zachodnich zdjęć satelitarnych, które następnie mogą służyć do wyznaczania celów ataków na Ukrainę.