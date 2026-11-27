„Działania pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej”

W oświadczeniu z 27 listopada Bogdan Święczkowski odniósł się do decyzji personalnych podejmowanych przez Annę Korwin-Piotrowską w związku z trwającym konfliktem o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. Według prezesa TK obejmują one próby rozwiązywania umów o pracę oraz odsuwania zatrudnionych od wykonywania obowiązków służbowych.

Święczkowski powołał się na art. 17 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, wskazując, że kompetencje pracodawcy przysługują prezesowi TK.

– Tym bardziej więc poza wątpliwością jest, że wszelkie działania p. Anny Korwin-Piotrowskiej pozbawione są jakiejkolwiek podstawy, nie wywołują żadnych skutków prawnych w zakresie prawa pracy i mają charakter niebyły – oświadczył.

Szczególne oburzenie Święczkowskiego wywołały działania wobec członków zakładowej organizacji związkowej. Jak stwierdził, niektórych z nich odsunięto od pracy, a także uniemożliwiono im wejście do siedziby Trybunału i korzystanie z pomieszczenia związkowego.

– Drastyczny dowód naruszania wolności i swobód związkowych przez osobę uzurpującą sobie prawo do kierowania pracami Trybunału stanowi odsunięcie od obowiązków służbowych pracowników będących członkami zakładowej organizacji związkowej – napisał.

„Nie zamierzam ustępować przed uzurpacją”

Prezes TK skierował pod adresem Anny Korwin-Piotrowskiej również zarzuty dotyczące sposobu traktowania pracowników.

– Stwierdzam ponadto, że działania p. A. Korwin-Piotrowskiej mają charakter mobbingu i zastraszania pracowników Trybunału Konstytucyjnego, co w wykonaniu osoby aspirującej do funkcji sędziego sądu konstytucyjnego jest szczególnie kompromitujące – podkreślił Święczkowski.

Wcześniej Korwin-Piotrowska poinformowała pracowników o odsunięciu kilku osób od obowiązków oraz skierowaniu wypowiedzenia do jednego z zatrudnionych. Uzasadniała to potrzebą ochrony personelu przed presją i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji. Utrzymuje także, że wskutek zarządzonej przerwy w czynnościach Święczkowski nie może obecnie wykonywać kompetencji prezesa TK.

Z kolei Kamil Niedbała, przewodniczący zakładowej Solidarności, powiedział portalowi Tysol.pl, że o swoim odsunięciu od pracy dowiedział się z mediów.

Święczkowski zapewnił pracowników, że nie pozostawi ich bez wsparcia.

– Wszystkich pracowników Trybunału, w tym także osoby już dotknięte bezprawnymi działaniami, pragnę zapewnić o moim wsparciu, oraz o tym, iż nie zamierzam ustępować przed uzurpacją i z pełną siłą takim działaniom będę się przeciwstawiał – zapowiedział.