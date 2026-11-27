W nocy z czwartku na piątek zakończył się nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Przywódcy państw członkowskich nie osiągnęli porozumienia w sprawie wieloletniego budżetu na lata 2028–2034. Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa przedstawił propozycję kompromisu opiewającą na 1,58 bln euro, wobec wcześniejszych 1,76 bln euro proponowanych przez Komisję Europejską. Kwoty te wyrażono w cenach stałych z 2025 roku.

Według przedstawianych w debacie szacunków Polska mogłaby otrzymać w nowej perspektywie ponad 120 mld euro. Zdaniem Jacka Saryusza-Wolskiego sama wysokość środków nie jest jednak najważniejszą kwestią. Kluczowe znaczenie mają zasady ich przyznawania i możliwość wstrzymywania wypłat przez instytucje unijne.

„Albo będziemy robić to, co Bruksela chce, albo dojdzie do zablokowania funduszy”

Doradca prezydenta zwrócił uwagę na konkretne zapisy projektu konkluzji Rady Europejskiej. Jego szczególny niepokój budzi punkt 26, przewidujący wzmocnienie mechanizmów służących ochronie praworządności i przestrzeganiu Karty praw podstawowych UE.

– W tym budżecie jest to rozszerzone, wzmocnione na wszystkie fundusze. Do tego, poza praworządnością, dodano wymóg realizacji ideologicznych celów, zawartych w Karcie Praw Podstawowych – powiedział Saryusz-Wolski w Telewizji Republika.

Polityk wskazał również na punkt 65 dokumentu, w którym przewidziano tak zwane warunki horyzontalne. Państwa członkowskie miałyby zapewniać zgodność finansowanych działań z unijnymi wymaganiami przez cały okres wykorzystywania funduszy.

W praktyce oznaczałoby to rozszerzenie mechanizmu warunkowości na kolejne obszary finansowania, w tym środki przeznaczone na rozwój regionalny i rolnictwo.

– To jest kaganiec finansowy, nakładany na państwa członkowskie. I to zostaje poza negocjacjami. Nikt tego nie podnosi, a rząd to ukrywa – ocenił doradca prezydenta.

Saryusz-Wolski wskazał, że w debacie publicznej nadmiernie koncentruje się uwagę na liczbie miliardów euro, które może otrzymać Polska, pomijając polityczne konsekwencje nowego systemu.

– To ważniejsze niż te miliardy. Bo wprost stanowi o tym, czy ograniczona zostanie nasza suwerenność – podkreślił.

Kolejne zagrożenie polityk dostrzega w rozszerzeniu mechanizmu kamieni milowych, znanego już z realizacji KPO.

Zgodnie z opisem projektu, krajowe i regionalne plany partnerskie miałyby uwzględniać między innymi zalecenia Komisji Europejskiej, sprawozdania dotyczące praworządności, cele klimatyczne, energetyczne i cyfrowe oraz kierunki reform gospodarczych.

Punkt 45 przewiduje powiązanie wypłat z osiągnięciem określonych rezultatów, realizacją celów lub kamieni milowych. Natomiast plany przygotowywane przez państwa członkowskie podlegałyby ocenie Komisji Europejskiej i zatwierdzeniu przez Radę UE.

Saryusz-Wolski ostrzega, że proponowany system może stać się narzędziem wywierania presji na rządy państw członkowskich.

– Albo będziemy robić to, co Bruksela chce, albo dojdzie do zablokowania funduszy – stwierdził.

W piątkowej rozmowie w Telewizji Republika doradca prezydenta poszedł jeszcze dalej, opowiadając się za polskim wetem wobec proponowanego budżetu.

– Pal diabli pieniądze. Suwerenność nie ma ceny – powiedział.

Jego zdaniem przyjęcie niekorzystnych rozwiązań oznaczałoby zwiększenie możliwości wywierania nacisku na demokratycznie wybrane władze państw członkowskich.