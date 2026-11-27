W niewielkim pomieszczeniu, w którym przebywali, znajdowało się prowizoryczne palenisko. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną śmierci mogło być zatrucie tlenkiem węgla.

Do tragedii doszło w czwartek, 26 listopada, około godziny 23, w pustostanie przy ul. Wyszyńskiego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolowali miejsca, w których przed zimnem chronią się osoby bezdomne. W jednym z pomieszczeń natrafili na trzech mężczyzn, którzy nie reagowali i nie wykazywali oznak życia.

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Tychach, strażnicy znaleźli osoby, „które nie dawały oznak życia”.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, na pomoc było już za późno. Wszyscy trzej mężczyźni nie żyli. Jak ustalono, żaden z nich nie posiadał stałego miejsca zamieszkania.